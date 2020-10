Canal+ Polska wybiera się na giełdę. Do kupienia akcje należące do TVN i właściciela UPC

Łukasz Szewczyk

• Canal+ Polska planuje debiut na GPW

• Oferta publiczna obejmie akcje należące do TVN Media i Liberty Global

Spółka Canal+ Polska, dostawca płatnej telewizji z segmentu premium w Polsce, informuje o planach przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej. Canal+ Polska zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych Spółki do obrotu na rynku podstawowym GPW w Warszawie.Jak poinformowano, oferta obejmie wyłącznie istniejące akcje zwykłe spółki Canal+ Polska będące w posiadaniu mniejszych akcjonariuszy - TVN Media (właścicielem jest amerykański koncern Discovery) oraz spółki Liberty Global, właściciela m.in. UPC Polska. Mniejszościowy akcjonariusze zamierzają spieniężyć swoje dotychczasowe pakiety akcji i umożliwić spółce pozyskanie nowych długoterminowych inwestorów zarówno z Polski, jak i z innych krajów.- mówi Edyta Sadowska, Prezes Zarządu CANAL+ Polska.- dodaje Sadowska.Planowana transakcja będzie się składać z oferty publicznej skierowanej do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce, jak również z oferty na rzecz kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie środki pozyskane ze zbycia akcji stanowiących przedmiot oferty trafią do akcjonariuszy sprzedających. Zakłada się, że po przeprowadzeniu oferty spółkę, Groupe Canal+ i akcjonariuszy sprzedających obowiązywać będzie umowa ograniczająca możliwość zbywania papierów wartościowych (tzw. umowa lock-up) w odniesieniu do posiadanych przez nich akcji.Zgodę na giełdowy debiut wydał przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Spółka czeka jeszcze na otrzymanie zgód od Komisji Nadzoru Finansowego.