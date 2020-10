"Kobieta na krańcu świata" wraca do TVN z nową serią programów

Łukasz Szewczyk

• Od dwunastu lat emisji serii "Kobieta na krańcu świata" nikt nie był w stanie zatrzymać nieustraszonej podróżniczki. W tym roku jednak niespodziewanie zdjęcia do kolejnego sezonu musiały zostać wstrzymane aż na cztery miesiące. Było trudniej niż zwykle, ale niemożliwe nie istnieje.

• Martyna Wojciechowska w swoim programie przedstawia niezwykłe historie kobiet na całej Ziemi.

W tym roku cały świat się zatrzymał, żeby stawić czoło pandemii. Wszystkie plany uległy zmianom, a obecnie podróżowanie nie jest tak łatwe, jak wcześniej. To już 12. sezon programu "Kobieta na krańcu świata", który częściowo powstał w nowej rzeczywistości. Zapraszamy widzów w fascynującą podróż przez życie wyjątkowych kobiet − ich codzienność, pragnienia i lęki.Dla wielu dziewczynek na świecie edukacja wciąż jest spełnieniem marzeń. W Bangladeszu to pragnienie spełnia się w niezwykły sposób. Dziesięcioletnia Rabija mieszka na terenie zalewowym i w trakcie monsunów nie ma szans na dotarcie do szkoły. Z myślą o tysiącach bengalskich dzieci powstały więc place zabaw, biblioteki i szkoły... na łodziach! Rocznie zapewniają naukę i zabawę nawet 12 000 uczniów, którzy normalnie nie mieliby żadnych szans na zdobycie jakiejkolwiek wiedzy.W Ghanie Martyna Wojciechowska weźmie udział w pozornie zwyczajnym wydarzeniu. Pogrzeby w tym kraju są naprawdę wyjątkowe, a sposób opłakiwania, liczba żałobników, a nawet kształt trumny świadczą o statusie społecznym zmarłego. Veronica jest zawodową płaczką, która siebie i synów utrzymuje właśnie dzięki profesjonalnemu opłakiwaniu zmarłych.W Czechach podróżniczka zajmie się tematem osób niepełnosprawnych i wyzwań, z jakimi się mierzą. Fundacja Freya prowadzi współfinansowane przez państwo szkolenia dla asystentów seksualnych osób dotkniętych chorobami. Vladana jest jedną z dyplomowanych opiekunek. Opowie Martynie o pracy i pacjentach, którzy często nie znają dotyku drugiej osoby.W Austrii Martyna spotka niezwykłą gimnastyczkę. Mimo dramatycznej sytuacji osobistej, Jen Bricker zaraża optymizmem i hipnotyzuje swoimi zjawiskowymi występami akrobatycznymi z użyciem szarf. W osiągnięciu spektakularnego sukcesu nie przeszkodziło jej nawet to, że... urodziła się bez nóg. Porzucona w szpitalu tuż po przyjściu na świat, Jen ogromną siłę otrzymała od swoich adopcyjnych rodziców. Dziś udowadnia, że nie ma w życiu barier nie do pokonania