Emitel zwiększa zasięg cyfrowego radia DAB+ dla Polskiego Radia

Łukasz Szewczyk

• Na początku października Emitel uruchomił 10 nowych nadajników dla Polskiego Radia, a obecnie trwają prace nad rozpoczęciem emisji w kolejnych lokalizacjach w Polsce.

• Do końca bieżącego roku, zasięg techniczny DAB+ będzie bliski 67 % populacji. Warunkiem odbioru jest posiadanie odbiornika cyfrowego radia.

System radiofonii cyfrowej stosowany w Europie, a więc także w Polsce to DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus). Regularna emisja cyfrowa w standardzie DAB+ rozpoczęła się w Polsce 1 października 2013 r. Na początku nadawanie w technologii DAB+ możliwe było w Warszawie i Katowicach. Dziś największą sieć ma Polskie Radio. Korzystając z odbiorników DAB+ można słuchać audycji emitowanych przez Jedynkę, Dwójkę, Trójkę i Czwórkę Polskiego Radia, a także Polskie Radio 24, Polskie Radio Dzieciom, Polskie Radio Chopin, Radio Poland (m.in. w języku angielskim, niemieckim) oraz programów regionalnych Polskiego Radia. Nowością w systemie DAB+ jest Polskie Radio Kierowców.Na początku października Emitel uruchomił kolejne nadajniki dla nadawcy publicznego i emisje DAB+ są już dostępne m.in. w Częstochowie, Wiśle, Tarnowie, Szczawnicy, Kaliszu, Przemyślu, Gorzowie i Legnicy. Obecnie trwają prace nad uruchomieniem emisji w Skierniewicach, Radomiu, Płocku, Siedlcach i Ostrowi Mazowieckiej. Do końca tego roku w zasięgu technicznym znajdzie się 25 mln potencjalnych odbiorców i około 44 % powierzchni Polski.- powiedział Maciej Staszak - Wiceprezes Zarządu Emitel S.A.W przyszłości DAB+ będzie wykorzystywany również do powiadomień kryzysowych przekazywanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Dzięki dodatkowym funkcjom DAB+ możliwe będzie jednoczesne nadanie komunikatów na wszystkich programach, wyświetlanie tekstu oraz infografiki. W zależności od odbiornika komunikaty kryzysowe będą mogły być przekazywane nawet w momencie, kiedy odbiornik jest nieaktywny. System sam wybudzi odbiornik i pozostawi go w stanie oczekiwania.Do słuchania audycji radiowych nadawanych w cyfrowym standardzie DAB+ niezbędny jest odbiornik radia cyfrowego w standardzie DAB+. Radio cyfrowe oferuje lepszą jakość dźwięku, który nie ulega zakłóceniom i zniekształceniom tak jak w przypadku radia analogowego. Dodatkowo odbiorniki wyposażone w ekrany mogą wyświetlać tekst i obrazy, takie jak okładki płyt, zdjęcia wykonawcy czy logotypy stacji.