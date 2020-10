Cykl "Barbara Włodarczyk zaprasza" w nowym kanale TVP Dokument

Łukasz Szewczyk

• W listopadzie 2020 roku wystartuje nowy kanał tematyczny Telewizji Polskiej - TVP Dokument.

• Na antenie m.in. program "Barbara Włodarczyk zaprasza" autorstwa cenionej dziennikarki i dokumentalistki.

TVP Dokument będzie w całości dedykowany produkcjom dokumentalnym. Wtorkowe premiery filmów z tego gatunku poprzedzone będą specjalnym programem wprowadzającym w tematykę prezentowanych produkcji. Audycje poprowadzi Barbara Włodarczyk. W swoim programie "Barbara Włodarczyk zaprasza" prowadząca wraz z autorami i ekspertami postara się przybliżyć widzom szerszy kontekst społeczno-historyczny emitowanych filmów.Do końca roku w TVP Dokument, w ramach studia, omówionych zostanie kilka filmów produkcji TVP m.in. "Czeska mitologia" w reżyserii Rafała Geremka, która jest próbą zmierzenia się z polskimi stereotypami na temat Czechów, "Estonia. Czekając na niedźwiedzia" w reżyserii Witolda Szabłowskiego przybliżająca temat Rosjan mieszkających w Estonii i najnowszy film Barbary Włodarczyk "Ukraiński sługa narodu?" o fenomenie Wołodymyra Zełenskiego, komika, który został prezydentem Ukrainy.- komentuje Tomasz Piechal, redaktor naczelny TVP Dokument. -- dodaje.- mówi Barbara Włodarczyk.Barbara Włodarczyk to wielokrotnie nagradzana dziennikarka i reportażystka, która od 1985 roku jest związana zawodowo z Telewizją Polską. W latach 2004-2009 była korespondentką TVP w Moskwie. W ramach swojego autorskiego cyklu "Szerokie tory" zrealizowała ponad sto reportaży poświęconych sytuacji i życiu mieszkańców w krajach Europy Wschodniej. Cykl został nagrodzony m.in.: Grand Press i Gold Plaque na festiwalu programów telewizyjnych "The Chicago International Television Award"s w kategorii filmów dokumentalnych. Przeprowadziła wywiady ze znaczącymi politykami m.in. Michaiłem Gorbaczowem, Leonidem Kuczmą, Vaclavem Havlem i Vytautasem Landsbergisem. Napisała książkę - zbiór reportaży pt. "Nie ma jednej Rosji".Pierwszy odcinek programu "Barbara Włodarczyk zaprasza" w niedzielę 22 listopada o godz. 12:00 w TVP Dokument, kolejne odcinki będą emitowane we wtorkowe wieczory.