Kolejny serial HBO Max w Polsce - "Stewardesa". Premiera w listopadzie na HBO GO

• Nowy serial HBO Max na podstawie powieści Chrisa Bohjaliana

• "Stewardesa" to pełen czarnego humoru serialowy thriller z Kaley Cuoco w roli stewardesy, której całe życie wywraca się do góry nogami za sprawą jednej nocy.

"Stewardesa" to pełen czarnego humoru serialowy thriller opowiadający o tym, jak całe życie może się wywrócić do góry nogami w ciągu raptem jednej nocy. Produkcja przedstawia historię pewnej stewardesy, która budzi się w niewłaściwym hotelu, niewłaściwym łóżku, z martwym mężczyzną u boku i nie ma bladego pojęcia, co wydarzyło się w nocy.Serial powstał na podstawie powieści o tym samym tytule autorstwa Chrisa Bohjaliana - pisarza, którego bestsellery znajdują się na liście "New York Timesa".W głównej roli w serialu zagrała Kaley Cuoco (serial "Teoria wielkiego podrywu"). Obok niej występują: Michiel Huisman (serial HBO "Gra o tron"), nominowana do Oscara Rosie Perez ("Bez lęku"), Zosia Mamet (serial HBO "Dziewczyny"), Michelle Gomez (serial "Chilling Adventures of Sabrina"), T.R. Knight (serial "Chirurdzy"), Colin Woodell ("Niepoczytalna"), Merle Dandridge (serial "Nocna zmiana"), Griffin Matthews (serial "Trawka") oraz Nolan Gerard Funk (serial "Odpowiednik").Serial wyprodukowany został przez Warner Horizon Scripted Television, Berlanti Productions & Yes oraz Norman Productions. Obowiązki producentów wykonawczych pełnią Greg Berlanti, Kaley Cuoco, Steve Yockey, Marcie Ulin, Meredith Lavender oraz Sarah Schechter. Współproducentką wykonawczą jest Suzanne McCormack. Za reżyserię odpowiedzialna jest Susanna Fogel (scenariusz: Szkoła melanżu), która również była producentką wykonawczą dwóch pierwszych odcinków.. Tego dnia pierwsze trzy odcinki produkcji dodane zostaną do serwisu. Premiera kolejnych odcinków odbywać się będzie co tydzień, w czwartki, po dwa odcinki. Serial liczy 8 odcinków.