El Clasico, derby Westfalii, portugalski wyścig F1 - weekend w Eleven Sports

• Hitem weekendu w ELEVEN SPORTS będzie mecz hiszpańskich potęg FC Barcelona - Real Madryt, w którym wystąpią Leo Messi, Karim Benzema i inne wielkie gwiazdy futbolu.

• Stacja pokaże na swoich antenach w sumie aż 26 spotkań z udziałem klubów hiszpańskiej LaLiga Santander, niemieckiej Bundesligi, włoskiej Serie A TIM, portugalskiej Liga NOS i angielskiej Sky Bet Championship.

• Fani motorsportu będą mogli obejrzeć wyścig Formula 1 o Grand Prix Portugalii.

W ten weekend uwaga kibiców na całym świecie będzie skupiać się na prestiżowym starciu piłkarskich gigantów FC Barcelona - Real Madryt. W słynnym El Clasico wezmą udział takie gwiazdy jak Lionel Messi, Antoine Griezmann, Gerard Piqué, Karim Benzema, Toni Kroos czy Sergio Ramos. Na legendarnym Camp Nou zagrają także Ansu Fati i Vinícius Júnior, jedni z najbardziej utalentowanych młodych zawodników występujących w Europie. Obie drużyny przystąpią do rywalizacji silnie zmotywowane, bo przed tygodniem sensacyjnie przegrały swoje mecze w LaLiga Santander i muszą odrabiać straty do prowadzącego w tabeli Realu Sociedad. Barça postara się o rewanż za ostatnią, marcową porażkę z Królewskimi, która była przełomowym momentem poprzedniego sezonu zakończonego zdobyciem mistrzostwa Hiszpanii przez ekipę ze stolicy. Z kolei celem podopiecznych trenera Zinédine'a Zidane'a będzie pierwsza ligowa wygrana na wyjeździe z odwiecznym rywalem od prawie pięciu lat. Spotkania Barcelony z Realem gwarantują najwyższy poziom sportowy, popisy techniczne i strzeleckie oraz zaciętą walkę przez pełne 90 minut, więc widzowie mogą szykować się na wielkie emocje.Zaraz po El Clasico kibicom zaprezentuje się Sevilla FC, kolejny z czołowych hiszpańskich zespołów. Sevillistas zmierzą się z SD Eibarem, którego piłkarzem jest. Jeśli polski skrzydłowy ponownie otrzyma szansę na występ od trenera José Luisa Mendilibara, to będzie musiał stanąć w szranki z Jesúsem Navasem, doświadczonym i bardzo szybkim bocznym obrońcą drużyny z Sewilli.Głównym wydarzeniem weekendu na niemieckich boiskach będą prestiżowe Derby Westfalii, w których Borussia Dortmund zmierzy się z FC Schalke 04. Mecze tych drużyn należą do najbardziej zaciętych w Bundeslidze, a w ich trzech ostatnich spotkaniach rozgrywanych na Signal Iduna Park padło łącznie aż 18 bramek. To oznacza, że można spodziewać się ekscytującego widowiska i wielu trafień. BVB chce dzięki tej konfrontacji przybliżyć się do mistrzostwa Niemiec. Ekipiema w tym pomóc młoda ofensywa z Erlingiem Hålandem, Jadonem Sancho i Giovannim Reyną na czele. We wszystkich golach strzelonych w tym sezonie ligowym przez Borussię miał udział przynajmniej jeden z tych piłkarzy. Z kolei w zespole z Gelsenkirchen kluczową rolę może odegrać prezentujące widowiskowy futbol trio Amine Harit - Nabil Bentaleb - Gonçalo Paciência.Ciekawie zapowiada się także starcie na Mercedes-Benz Arena, gdzie VfB Stuttgart podejmie 1. FC Köln. Na środku obrony gospodarzy kibice powinni zobaczyć. Jego drużyna udanie rozpoczęła nowe rozgrywki i kolejne zwycięstwo może dać jej awans na podium ligowej tabeli. Z kolei goście, po ubiegłotygodniowym remisie z silnym Eintrachtem Frankfurt, ponownie liczą na sprawienie niespodzianki.AC Milan jest jedynym zespołem czołowych lig europejskich, który pozostaje niepokonany od czasu wznowienia rozgrywek po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Rossoneri od czerwca wygrali 18 meczów i zanotowali trzy remisy. W najbliższej kolejce Serie A TIM ich świetną passę spróbuje przerwać znajdująca się w dobrej formie AS Roma. Ozdobą starcia na San Siro będzie pojedynek doświadczonych i niezwykle skutecznych napastników - Zlatana Ibrahimovicia w barwach Milanu z Edinem Džeko po stronie Wilków.Bardzo ciekawie zapowiada się także konfrontacja Benevento Calcio z SSC Napoli. Na Stadio Ciro Vigorito lider obrony gospodarzy,, wspólnie z kolegami postara się powstrzymać silną ofensywę gości, której czołowymi postaciami są Hirving Lozano, Dries Mertens i Matteo Politano. Azzurri przed tygodniem rozgromili rewelacyjną Atalantę Bergamo 4:1, tak więc defensywę Benevento czeka spore wyzwanie.W trzecim z ważnych starć weekendu Juventus FC podejmie Hellas Verona. W bramce gospodarzy wystąpi niepokonany w tym sezonie na Allianz Stadium. Stara Dama będzie faworytem, ale musi mieć się na baczności, bo w poprzedniej konfrontacji tych zespołów sensacyjnie przegrała 1:2. Tym razem może być równie trudno, bo ekipa z Werony spisuje się ostatnio nadspodziewanie dobrze.NOS Liga. Początek sezonu był dla FC Porto bardzo udany, ale w dwóch ostatnich kolejkach mistrzowie Portugalii niespodziewanie zgubili punkty i muszą odrabiać straty do prowadzącej w tabeli SL Benfiki. Konfrontacja z Gil Vicente FC również nie będzie dla Smoków łatwa, bo rywale w obecnych rozgrywkach jeszcze nie przegrali. Na Estádio do Dragão w ekipie gospodarzy kluczowe role mogą odegrać Moussa Marega, Jesús Corona i Sérgio Oliveira. Ta trójka ma na koncie w sumie już sześć goli i cztery asysty. Dla Gil Vicente ten mecz jest szansą na pierwszą w historii wyjazdową wygraną z FC Porto. Po stronie gości najważniejszym zawodnikiem może być Samuel Lino, który w bieżącej kampanii jest autorem wszystkich bramek uzyskanych przez swoją drużynę.Gdy w 1996 roku odbywał się ostatni wyścig Formula 1 o Grand Prix Portugalii, obecny mistrz świata, Lewis Hamilton, miał zaledwie 11 lat, a takich kierowców jak Max Verstappen, Charles Leclerc czy Lance Stroll nie było jeszcze na świecie. Wielki powrót F1® do Portugalii zapowiada się wyjątkowo, bo Autódromo Internacional do Algarve, nowoczesny tor położony w okolicach nadmorskiego Portimão, będzie areną zmagań zawodników tej serii po raz pierwszy w historii. Jego cechą charakterystyczną jest długa prosta startowa oraz trudne wzniesienia. Faworytem rywalizacji będzie Lewis Hamilton, który stanie przed szansą na 92. zwycięstwo w karierze, dzięki czemu zostałby samodzielnym liderem klasyfikacji wszech czasów pod względem liczby wygranych wyścigów. Za jego najgroźniejszych konkurentów uznaje się Valtteriego Bottasa, Maksa Verstappena i spisującego się coraz lepiej Daniela Ricciardo.Plan transmisji:Piątek (23 października):• 20:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Wszołek, Tomasz Urban• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:25 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Łukasz WiśniowskiSobota (24 października):• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Tomasz Zieliński, Tomasz Urban• 14:55(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapica• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 15:50 LaLiga Santander:(Eleven Sports,1, studio od 13:15)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Łukasz Wiśniowski, Paweł Wilkowicz, Piotr Urban, Marcin Gazda.• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 18:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Kuba Ostrowski• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Mitrut, Michał Świerżyński• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 20:25)komentarz: Julian Kowalski, Mikołaj Kruk• 21:25 NOS Liga:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz• 23:00- magazyn (Eleven Sports 3)Niedziela (25 października):• 12:25, Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Mitrut, Mikołaj Kruk• 13:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Łukasz Wiśniowski• 14:05(Eleven Sports 1, studio od 12:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapica• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Dominik Guziak, Piotr Czachowski• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 17:30)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zieliński• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 20:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:55 NOS Liga:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Sebastian Chabiniak• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)Poniedziałek (26 października):• 20:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Dominik Guziak• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Piotr Dumanowski• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Łukasz Wiśniowski• 21:10 NOS Liga:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Mitrut, Sebastian Chabiniak