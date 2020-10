"Przygody truckerki" w Discovery Channel

Łukasz Szewczyk

• Stacja Discovery Channel zabiera widzów w kolejną podróż.

• Tym razem w drogę wyruszą wraz z Iwoną Blecharczyk, która przemierzy południe Europy i Turcję.

Jak wygląda podróżowanie po Europie w czasie pandemii? Czy ruch na autostradach jest mniejszy? A może wróciły wielogodzinne kolejki na granicach? Iwona Blecharczyk, jedna z najbardziej znanych truckerek w Polsce, ruszy z ładunkiem na południe - pokonując tereny Słowacji, Węgier, Słowenii i Chorwacji, Rumunii oraz Bułgarii aż po Turcję.Czekają ją trudne załadunki, krótkie terminy dostaw, zamknięte drogi oraz zmiany harmonogramów na ostatnią chwilę. To wszystko sprawia, że dostarczenie towaru na czas staje się prawdziwym wyzwaniem. To nie wszystko. Codzienność kierowcy TIR-a to też obowiązkowe postoje, które należy poświęcić na zasłużony odpoczynek. Stąd poza życiem w drodze, Iwona zatrzyma się też przy najpopularniejszych i zapierających dech w piersi atrakcjach, poznając największe perły turystyczne tych krajów.Premiera "Przygód truckerki" w piątki o godz. 21.00 (od 23 października) na antenie Discovery Channel