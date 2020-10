Edyta Zając wygrała 11. edycję "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• W piątek (23 października) zakończyła się jedenasta edycja tanecznego show "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" na antenie telewizji Polsat.

• Głosami widzów kryształową kulę zdobyła para: Edyta Zając i Michał Bartkiewicz.

11. edycja "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" na pewno zostanie zapamiętana na długo, gdyż rozpoczęła się wraz z wiosenną ramówką, a jej finał... świętujemy jesienią! Po dwóch odcinkach emocjonującej rywalizacji uczestnicy musieli zawiesić treningi, a fani programu na kilka miesięcy pożegnać się z ulubionym show. Aż do 4 września, kiedy program wrócił na antenę, a wraz z nim do tanecznych treningów przystąpiło 10 par. W ostatnim czasie sytuacja w programie zmieniała się dynamicznie i była nadzwyczaj gorąca! Nie tylko za sprawą ekscytujących występów czy głosowaniu widzów. W dziewiątym odcinku 11. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" miały wystąpić cztery pary. Niestety na parkiecie nie zatańczyli Sylwia Lipka i Rafał Maserak, a decyzją widzów z programem pożegnali się Sylwester Wilk i Hanna Żudziewicz. Ten bieg wydarzeń oraz zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczestników i pracowników, wpłynął na podjęcie przez producenta decyzji o przyspieszeniu emisji finałowego odcinka.W finałowym odcinku jedenastej edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" byliśmy świadkami pasjonującej rywalizacji pomiędzy Julią Wieniawą a Edytą Zając. W finałowym odcinku decyzja o tym kto wygra program tradycyjnie była w rękach widzów, tym razem głosy jurorów nie miały żadnego znaczenia.Ostatecznie widzowie w telefonicznym głosowaniu zdecydowali, że program wygrałaDo tej pory "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" wygrali:i Stefano Terrazzino (I edycja),i Stefano Terrazzino (II edycja),i Agnieszka Kaczorowska (III edycja),i Tomasz Barański (IV edycja),i Jacek Jeschke (V edycja),i Hanna Żudziewicz (VI edycja) orazi Jan Kliment (VII edycja),i Jan Kliment(VIII edycja),i Jan Kliment (IX edycja) oraz Damian Kordas i Janja Lesar. (X edycja).Przypomnijmy, że do jesieni 2011 roku polska edycja programu "Taniec z gwiazdami" gościła na antenie telewizji TVN. Wówczas program wygrały pary:i Anna Głogowska (XIII edycja),i Robert Rowiński (XII edycja),i Rafał Maserak (XI edycja),i Rafał Maserak (X edycja),i Andrej Mosejcuk (IX edycja),i Stefano Terrazzino (VIII edycja),i Cezary Olszewski (VII edycja),i Łukasz Czarnecki (VI edycja),i Kamila Kajak (V edycja),i Stefano Terrazzino (IV edycja),i Aneta Piotrowska (III edycja),i Marcin Hakiel (II edycja),i Kamila Kajak (I edycja).