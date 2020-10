"21 mostów", "Przetrwać do świtu", "Asystentka" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "21 mostów", "Przetrwać do świtu", "Lucy wśród gwiazd", "Asystentka"

Premierowy weekend filmowy wrozpocznie film(23 października). Wesley, niesłyszący dziesięciolatek, zyskuje nowego przyjaciela - ukrywającego się przed policją i rannego kryminalistę. Chłopiec pomaga mu w rekonwalescencji, zaś ten odwdzięcza się wskazówkami, jak radzić sobie ze szkolnymi dręczycielami. Film z pogranicza dramatu i thrillera, w którym w postać zaszczutego przestępcy wciela się Aaron Paul - pamiętny Jesse z serialu "Breaking Bad".Sobotnią premierą będzie(24 października). Dwóch opryszków zrobiło skok na kasę. Podczas akcji jeden z nich został ciężko ranny. Potrzebuje natychmiastowej interwencji chirurga. Bandyci włamują się domu, w którym zaskakują młodego lekarza. Biorą na muszkę jego żonę oraz córkę i każą sobie pomóc. Na szczęście na miejscu jest jeszcze nestor rodziny - emerytowany szeryf Frank, w którego wciela się Bruce Willis.W niedzielę premiera filmu(25 października). Astronautka Lucy wraca z pierwszej misji, ale myślami wciąż pozostaje z dala od Ziemi, wśród gwiazd. Czuje się odizolowana od codziennych spraw. Z czasem jej zachowanie staje się coraz dziwniejsze. Dramat zainspirowany głośnym przypadkiem Lisy Nowak. W tytułową bohaterkę wciela się Natalie Portman - laureatka Oscara za "Czarnego łabędzia", specjalistka od ról kobiet pod psychiczną presją.Weekend filmowych premier wrozpocznie animowana komedia(24 października). Siedemnastoletnia Veronica (Haley Lu Richardson) nigdy nie przypuszczała, że zechce oblać w życiu jakiś egzamin. Wszystko do czasu, kiedy widzi dodatni wynik testu ciążowego. Nagle perspektywa obiecującej przyszłości na prestiżowej uczelni staje się bardzo odległa, a dziewczyna musi zmierzyć się z decyzją, przed którą miała nigdy nie stanąć. Veronica rusza w trzydniową podróż do Nowego Meksyku ze swoją byłą najlepszą przyjaciółką, Bailey (Barbie Ferreira). Podczas wyprawy nastolatki odkrywają, że czasem najważniejszą decyzją, jaką można podjąć w życiu, jest ta dotycząca wyboru przyjaciół. Oferujący mieszankę dobrego humoru i prawdziwych ludzkich emocji film mówi o skomplikowanej przyjaźni i trudach wchodzenia w dorosłość. Obraz jest adaptacją powieści dla młodzieży autorstwa Jenni Hendriks oraz Teda Caplana,Niedzielną Megapremierąbędzie film(25 października). Po odkryciu ogromnego spisku zhańbiony detektyw z nowojorskiej policji Andre Davis (Chadwick Boseman) zajmuje się organizacją obławy na zabójców policjantów. Władze starają się uniemożliwić zabójcom ucieczkę z Manhattanu. Zamkniętych zostaje wszystkich 21 mostów wychodzących z wyspy. Jednak w trakcie nocy granice dotyczące tego, kto kogo ściga, a kto jest ściganym powoli zaczynają zacierać się.Widowiskowe kino akcji, którego gwiazdą jest przedwcześnie zmarły na raka Chadwick Boseman. Produkcja była jednym z ostatnich filmów w jego karierze. Obok niego w obsadzie znaleźli się nominowana do Złotego Globu Sienna Miller, wyróżniony Oscarem J.K. Simmons, nominowany do Złotego Globu Stephan James oraz Taylor Kitsch.Premierowy weekend na antenachrozpocznie obraz(24 października, Cinemax 2). 91-letni Robert Senft (Heinz Trixner) jest schorowanym emerytem, który mieszka na niewielkiej działce w Wiedniu. Kiedy pewnej nocy jego ukochany pies umiera, mężczyzna jest zdeterminowany, aby mimo ułomności swojego ciała wykopać na posesji grób dla swojego czworonożnego przyjaciela. Niestety szybko zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie sam wykonać tego zdania i niechętnie angażuje do pomocy pochodzącego z Afganistanu Adiba (Borhanulddin Hassan Zader). Mimo początkowych niechęci wobec siebie, mężczyźni niespodziewanie znajdują wspólny język.W niedzielę(23 października, Cinemax). Jane (Julia Garner) jest świeżo upieczoną absolwentką college'u i zarazem początkującą producentką filmową, która niedawno dostała wymarzoną pracę asystentki wpływowego człowieka ze świata show biznesu. Jej codzienne zadania są podobne do pracy każdej innej asystentki - robi kawę, zmienia papier w kserokopiarce, zamawia lunch, organizuje podróże, odbiera wiadomości telefoniczne czy zatrudnia nowych pracowników. Jednak w miarę jak Jane podąża za swoją codzienną rutyną, staje się coraz bardziej świadoma nadużyć, które wpływają na każdy aspekt jej zawodowego życia. W końcu dziewczyna postanawia się sprzeciwić i odkryć prawdę na temat systemu, do którego weszła.Mocny dramat ukazujący ogrom nadużyć i systemową dyskryminację w świecie show biznesu.Drugą premierą będzie(25 października, Cinemax2). Kristo (Ariton Pollozhani) jest niezwykle bystrym nastolatkiem, któremu nauczyciel zleca zadanie napisania wypracowania pt. "Moje jezioro". Chłopak zastanawia się nad znaczeniem tych słów i pisze: "Jezioro może dać ci wszystko, jeśli tylko wiesz, jak zapytać". Wygląda przez okno i zaczyna wspominać wydarzenia ostatnich kilku miesięcy. Mieszkający w wiosce na skraju przepięknego jeziora Prespa, akwenu podzielonego na granice trzech bałkańskich krajów - Albanii, Macedonii i Grecji, aby wesprzeć swoją rodzinę, Kristo staje się przemytnikiem marihuany. Wykorzystuje swoją łódź i wiedzę o wodach jeziora do transportu paczek narkotyków z albańskiej strony na macedońską... Albański dramat przedstawiający historię inteligentnego nastolatka, którego sytuacja zmusza do zostania przemytnikiem narkotyków.