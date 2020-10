"Sonic. Szybki jak błyskawica", "Joker", "Cóż za piękny dzień", nowe seriale - listopad w HBO i Cinemax

Łukasz Szewczyk

• "Jak Boss", "Sonic. Szybki jak błyskawica", "Joker", "Cóż za piękny dzień", "Kraina lodu II"- to główne premiery filmowe miesiąca na antenie HBO

• Nowe seriale m.in. "Branża", "Na poboczu", "Trefny szmal", "Mroczne materie II"

W listopadzie 2020 roku kanał filmowy HBO w ramach niedzielnego pasma premierowego przygotował następujące pozycje filmowe:(1 listopada) - przyjaźń dwóch współwłaścicielek firmy kosmetycznej zostaje wystawiona na próbę. Salma Hayek w jednej z głównych ról(8 listopada) - stróż prawa oraz pochodzący z odległej galaktyki antropomorficzny jeż o niezwykłych z mocach łączą siły, aby pokonać naukowca marzącego o przejęciu kontroli nad światem. Komedia dla całej rodziny(15 listopada) - Joaquin Phoenix jako strudzony życiem komik, który popada w obłęd i staje się psychopatycznym mordercą. Deszcz nagród(22 listopada) - oparta na faktach opowieść o przyjaźni dziennikarza Toma Junoda i Freda Rogersa, twórcy i gospodarza popularnego programu telewizyjnego dla dzieci. Tom Hanks w głównej roli(29 listopada) - Elsa i Anna wraz z przyjaciółmi opuszczają Arendelle, by udać się w podróż w nieznane i spróbować odkryć co zagraża ich królestwu. Druga część uwielbianego przez miliony dzieci na całym świecie kinowego hitu o siostrzanej miłości.Pozostałe premiery miesiąca:(6 listopada) - dwudziestoletnia opiekunka do dzieci i jej podopieczni muszą stawić czoła groźnym Crittersom. Zainspirowany kultową serią filmów z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych horror z elementami komedii;(7 listopada) - młody barman umawia się na randkę z nowo poznaną dziewczyną, a ich spotkanie szybko przeradza się w szaleńczą pogoń po nocnym życiu Berlina;(12 listopada) - dwóch przyjaciół w obliczu śmierci postanawia odłożyć spory na bok i nadrobić stracony czas;(19 listopada) - dwie kochające święta organizatorki imprez muszą poradzić sobie ze sceptycznie nastawionym do świata i ludzi klientem;(26 listopada) - historia rozdartej między dwoma światami nastolatki. Dziewczyna staje się świadkiem zabójstwa przyjaciela z dzieciństwa, który ginie z rąk policjanta. Pod presją lokalnej społeczności i mediów nastolatka musi podjąć ważną decyzję;(28 listopada) - zrozpaczona matka nie przestaje wierzyć, że jej adoptowanemu synowi uda się wyjść cało z groźnego wypadku. Opowieść oparta na faktach;(28 listopada)- Keira Knightley jako żona angielskiego oficera, która po wojnie niespodziewanie zakochuje się w niemieckim wdowcu.Ramówka HBO to także premiery dokumentalne.(5 listopada) - to najnowsza odsłona wielokrotnie nagradzanej produkcji pt. Habla produkcji HBO Latin America;(12 listopada) - dokument opowiadający o współczesnym amerykańskim życiu politycznym przez pryzmat historycznych wyzwań z przeszłości Stanów Zjednoczonych;(19 listopada) - film dokumentalny przywołujący sprawę największego w historii pożaru w Kalifornii;(26 listopada) - kronika politycznych machinacji, jakie doprowadziły do kontrowersyjnego wyniku wyborów prezydenckich w 2000 roku w USA.Serialowe nowości miesiąca w HBO:(od 1 listopad, HBO) - nowy serial HBO, świat wielkiej finansjery z perspektywy ambitnych dwudziestolatków(od 15 listopad, HBO3) - czteroczęściowy thriller polityczny z Hugh Lauriem w roli charyzmatycznego polityka, który stąpa po cienkim lodzie(od 17 listopada, HBO) - drugi sezon serialu fantasy z Ruth Wilson w jednej z głównych ról, który jest adaptacją nagradzanej trylogii autorstwa Philipa Pullmana(od 22 listopada, HBO3) - nowy rumuński serial komediowy HBO Europe o dwóch technikach zajmujących się obsługą świateł drogowych, którzy planują napad na bankW listopadzie 2020 rokuzaprezentuje następujące premiery filmowe: "Obrazy bez autora" (1 listopada), "Mongolski łącznik" (7 listopada), "Alita: Battle Angel" (8 listopada), "Wpadki się zdarzają" (9 listopada), "Vice" (15 listopada), "Zamek" (16 listopada), "Król Petar I" (22 listopada), "Pożarci przez lwy" (23 listopada), "Zdychaj, tatulku" (27 listopada), "Blinded by the Light. Siła muzyki" (29 listopada) oraz "Różnie bywa" (30 listopada).Z kolei od 7 listopada emisja serialu- drugi sezon nakręconego w realistycznej konwencji serialu kryminalnego Cinemax, którego wartka akcja toczy się pod koniec XIX wieku, w dobie wojen toczonych przez chińskie gangi w dzielnicy Chinatown w San Francisco.Z koleipokaże takie premiery jak: "Nafta" (1 listopada), "Kłamstewko" (7 listopada), "Terminal Sud" (8 listopada), "Komik" (14 listopada), "Oddział" (15 listopada), "Valan - Dolina aniołów" (21 listopada), "Sierpień" (22 listopada), "Białe kłamstwo" (28 listopada) oraz "W zawieszeniu" (29 listopada).Dodatkowo od 26 listopada emisja serialu- oparta na powieści Eleny Ferrante historia o trwającej sześćdziesiąt lat przyjaźni między dwoma kobietami.