Nowy sezon "Comedy Club" w listopad w Comedy Central

Łukasz Szewczyk

• Listopad w Comedy Central Polska upłynie pod znakiem stand-up'u.

• 2 listopada stacja wystartuje z piątym sezonem popularnego formatu "Comedy Club".

W nowych odcinkach widzów bawić będą występy najpopularniejszych polskich komików. Na scenie pojawią się m. in.: Michał Pałubski, Wiolka Walaszczyk, Jacek Stramik, Ola Petrus Juliusz Sipika, Magda Kubicka, Tomek Jachimek, Ewa Błachnio czy Mieszko Minkiewicz. W programie nie zabraknie również Rafała Rutkowskiego, który tym razem wystąpi w podwójnej roli. Znany aktor i komik nie tylko poprowadzi całe show, lecz również zaprezentuje swoje najnowsze skecze. W ramach formatu pojawią się cztery odcinki specjalne, z których dwa brawurowo połączą formę stand-upu i skeczu. Co więcej, dwa z odcinków powstały we współpracy z mBankiem i będą wyemitowane w ramach głównego cyklu.Zdjęcia do piątego sezonu "Comedy Club" realizowane były we wrześniu i październiku warszawskim teatrze Sabat.Premierowe odcinki piątego sezonu emitowane będą od 2 listopada, od poniedziałku do czwartku o godz. 22:00 na antenie Comedy Central. Patronem medialnym programu jest Radio Kolor.