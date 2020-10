Nowy dekoder Canal+ Box 4K z platformą Android TV

Łukasz Szewczyk

• Canal+ wprowadza do oferty nowy dekoder dedykowany serwisowi Canal+ telewizja przez internet wspierający technologię 4K HDR i oparty o system operacyjny Android TV (9.0).

Canal+ Box 4K / Fot. Canal+

Urządzenie wyposażone jest w autorski launcher oparty o serwis CANAL+ telewizja przez internet. Na Canal+ Box preinstalowana jest aplikacja Premiery Canal+ ze stale aktualizowaną listą hitów filmowych do wypożyczenia (obecnie ponad 800), a także aplikacja Netflix. Nowy dekoder działa w oparciu o system Android TV w wersji 9.0 i w pełni korzysta z jego udogodnień - posiada intuicyjny interface, pozwala na pobieranie aplikacji i gier ze sklepu Google Play, obsługę smartfonem czy strumieniowe przesyłanie z wykorzystaniem Google Chromecast. Urządzenie wspiera popularne formaty audio i video oraz standard 4K HDR (HDR10 i HLG). Canal+ Box 4K posiada również certyfikację Netflix, co gwarantuje bezproblemową aktywację, obsługę i odtwarzanie treści, w tym również 4K.Canal+ BOX 4K można podpiąć do dowolnej sieci internetowej - bezprzewodowo lub kablem. Urządzenie zostało wyposażone w czterordzeniowy procesor, 16GB pamięci flash, port HDMI i USB, cyfrowe wyjście audio S/PDIF, tuner DVB-T/T2 oraz gniazdo antenowe, które po podpięciu anteny pozwala rozszerzyć listę dostępnych w serwisie kanałów o kanały cyfrowej telewizji naziemnej.Minimalistyczny pilot dołączony do zestawu łączy się z urządzeniem za pomocą Bluetooth i pozwala m.in. na głosowe wyszukiwanie treści dostępnych w Canal+ telewizja przez internet. Niewielkie wymiary dekodera pozwalają zabrać go w dowolne miejsce i korzystać z telewizji i centrum rozrywki np. na wakacjach czy wyjazdach poza domem.Dekoder Canal+ Box 4K jest obecnie oferowany bez umowy w cenie 299 zł. Po zakupie urządzenie przechodzi na własność użytkownika i można korzystać z jego funkcji, zasobów i aplikacji nawet wtedy, gdy nie posiada się żadnej aktywnej subskrypcji Canal+ telewizja przez internet. W cenie zakupu urządzenia uwzględniony jest dostęp do wszystkich czterech pakietów Caanal+ (wartość 135 zł) bez dodatkowych opłat na miesiąc od daty pierwszej aktywacji. Dostęp do pakietów bez dodatkowych opłat można przedłużyć na dwa dodatkowe miesiące w ramach trwającej do końca roku promocji przygotowanej z okazji premiery urządzenia. Aby skorzystać z promocji należy kupić i aktywować ofertę z dekoderem oraz aktywować voucher, który użytkownik otrzyma mailem, a także podpiąć kartę płatniczą do konta. Już niebawem w ofercie CANAL+ pojawią się również dedykowane oferty na dekoder w opcji ze zobowiązaniem.Z oferty Canal+ telewizja przez internet standardowo można korzystać na dwóch ekranach w tym samym momencie. Kupując dekoder Canal+ Box 4K użytkownik otrzymuje na stałe możliwość korzystania z jednego dodatkowego ekranu.Obecnie dekoder można zamawiać za pośrednictwem internetu . W najbliższych dniach dekoder trafi do sprzedaży w Punktach Obsługi i Sprzedaży Canal+ oraz do oferty najpopularniejszych sklepów z elektroniką.Przypomnijmy, że Canal+ telewizja przez internet to nowoczesny serwis, który łączy świat kanałów na żywo ze światem VOD. W ofercie serwisu znalazło się 76 wyselekcjonowanych kanałów telewizyjnych na żywo oraz tysiące filmów, seriali i programów na życzenie od Canal+ i zewnętrznych dostawców. Oferta została podzielona na cztery pakiety, wśród nich m.in. Film (dostęp do kanałów na żywo oraz treści na życzenie od nadawców, takich jak Canal+, HBO czy Filmbox) czy też Sport (dostęp do oferty sportowej Canal+, Canal+ Sport, Eleven Sports, Sportklub HD i Fightklub HD). Użytkownicy mogą dowolnie konfigurować i zmieniać pakiety, płacąc za wszystko kartą w modelu subskrypcyjnym i bez długoterminowych zobowiązań. W najbliższych tygodniach do oferty CANAL+ telewizja przez internet dołączone zostaną treści 4K HDR.