Specjalne audycje Rock Radia na Halloween i Wszystkich Świętych

Łukasz Szewczyk

• Na najbliższy weekend 31 października - 1 listopada 2020 roku Rock Radio przygotowało specjalne propozycje dla słuchaczy.

Na sobotę, 31 października Rock Radio przygotowało specjalną audycję w klimacie Halloween - "Strach się bać". Goście rozgłośni, m.in. Zbigniew Zamachowski, Daria Widawska, Robert Rozmus czy Agnieszka Dygant opowiadać będą w niej o tym, czego się bali i czym ich straszono w dzieciństwie. Na halloweenowy program zaprosi słuchaczy Tomasz Obertyn w godz. 10:00 - 15:00.Natomiast w niedzielę, 1 listopada Rock Radio dołączy do obchodów dnia Wszystkich Świętych, wspominając artystów, którzy odeszli w 2020 roku - byli to m.in. Eddie Van Halen, Romuald Lipko czy Andrzej Adamiak. Na specjalną audycję "Schody do nieba" zaprasza od 10:00 do 15:00 Michał Żołądkowski.Rock Radio promuje specjalne weekendowe audycje na swojej antenie i na stronie internetowej rockradio.pl oraz na profilu Rock Radia na Facebooku.