Trinity Force Puchar Polski w League of Legends w Polsat Games

Łukasz Szewczyk

• Zakończył się etap otwartych kwalifikacji do Trinity Force Pucharu Polski, nowego turnieju wspieranego przez Riot Games czyli twórców gry League of Legends.

• Uczestnicy powalczą o nagrody z puli pieniężnej wynoszącej 50 tys. złotych.

Trinity Force Puchar Polski w League of Legends dołącza do listy autorskich produkcji Polsat Games. W otwartych kwalifikacjach do tych rozgrywek udział wzięły czołowe zespoły z całej Polski. Do głównej fazy turnieju awansowało osiem drużyn, które powalczą o końcowy triumf oraz nagrody pieniężne z puli wynoszącej 50 000 zł. Transmisja z dedykowanego rozgrywkom esportowym studia w Warszawie wystartuje 1 listopada o godzinie 17:00 i będzie się odbywać równolegle w Polsat Games oraz w internecie na platformach IPLA, Twitch.tv i YouTube.Cztery tury otwartych kwalifikacji wyłoniły osiem najlepszych zespołów Trinity Force Pucharu Polski, które walkę o zwycięstwo rozpoczną w drabince podwójnej eliminacji. Wśród uczestników nowych rozgrywek są triumfatorzy europejskiego turnieju EU Masters - AGO Rogue, zwycięzcy 4. sezonu Alior Bank Ultraligi - K1CK Neosurf, uczestnicy poprzedniego sezonu Ultraligi - piratesports, 7more7, Illuminar Gaming, a także zupełnie nowe zespoły - Płonące Garnitury, No Name Esport oraz Cream Real Betis.- mówi Marcin Kilar, Dyrektor Operacyjny w firmie FRENZYKomentarzem i analizą podczas Trinity Force Pucharu Polski zajmie się zespół komentatorów doskonale znanych widzom Polsat Games. Będą to Dawid "Azonh" Letachowicz, Michał "Avahir" Kudliński, Tomasz "TheFakeOne" Milaniuk, Mikołaj "Silv4n" Sinacki, Tomasz "Magvayer" Filipiuk, a także Michał "Myha" Francuz.Każda transmisja Trinity Force Pucharu Polski będzie zawierała segmenty publicystyczneoraz specjalistyczną analizę. Za organizację rozgrywek i produkcję transmisji odpowiada firma FRENZY, która zajmuje się realizacją topowych, esportowych wydarzeń w Polsce - są to m.in. Alior Bank Ultraliga, Polska Liga Esportowa oraz Ekstraklasa Games.