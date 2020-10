"Być królową". Intymna biografia Elżbiety II w National Geographic (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Niepublikowane historie z życia Elżbiety II w najnowszym filmie Toma Jenningsa w National Geographic

• "Być królową" ukazuje wyjątkowy portret najdłużej panującej monarchini, naszkicowany przez niepublikowane do tej pory wywiady i materiały filmowe oraz rzadkie fotografie.

Od ponad 67 lat każdy jej krok, decyzja, zachowanie a nawet ubiór nieustannie podlegają ocenie publicznej. Jednocześnie to, jak brytyjska monarchini przez wszystkie te lata radziła sobie w roli matki, żony i babci, pozostaje tajemnicą. Czy Elżbiecie II zawsze udawało się godzić relacje rodzinne ze sprawowaniem władzy w kraju? Jak z perspektywy rodziny Windsorów wyglądały kluczowe, historyczne wydarzenia?National Geographic zapowiada premierę filmu dokumentalnego "Być królową", ukazującego historie z życia Elżbiety II, które pozostawały zamknięte za drzwiami Pałacu Buckingham... aż do teraz. Dzięki nieupowszechnionym wcześniej materiałom możemy przyjrzeć się wydarzeniom, które wstrząsnęły dynastią i na ich kanwie przekonać się, jak różni się prywatne życie królowej od jej oficjalnego wizerunku.National Geographic ma zaszczyt przedstawić premierę filmu dokumentalnego "Być królową", ukazującego historie z życia Elżbiety II, które pozostawały zamknięte za drzwiami Pałacu Buckingham... aż do teraz. Dzięki nieupowszechnionym wcześniej materiałom możemy przyjrzeć się wydarzeniom, które wstrząsnęły dynastią i na ich kanwie przekonać się, jak różni się prywatne życie królowej od jej oficjalnego wizerunku.Jennings na potrzeby filmu dotarł do źródeł, z których inspiracje czerpali autorzy książki "The Monarchy: An Oral Biography of Elizabeth II", opublikowanej w 2002 roku. Znalazł w ten sposób ponad 100 wywiadów z najbliższymi przyjaciółmi i współpracownikami królowej oraz osobami z najbliższego otoczenia księcia Filipa, m.in. jego prywatny sekretarz, kuzynka czy przyjaciel."Być królową" pozwala nam cofnąć się aż do momentu, w którym 13-letnia księżniczka Elżbieta poznaje 18-letniego ucznia szkoły wojskowej - Filipa Mountbattena. Ich niezwykła relacja budziła w rodzicach nastoletniej księżniczki pewne zastrzeżenia co do wybranka córki. Sam Filip również czuł obawę przed zamążpójściem wiedząc, że ślub z Elżbietą zmieni jego życie na zawsze. Jak ten moment w życiu królowej wspominają jej najbliżsi? Film rzuca również nowe światło na wydarzenia z roku 1953, gdy Elżbieta objęła tron brytyjski po śmierci króla Jerzego VI oraz ukazuje, jak już w roli królowej godziła rolę żony, matki a później i babciz obowiązkami wobec korony. Czy zawsze stawiała monarchię na pierwszym miejscu? Jak radziła sobie w obliczu licznych rodzinnych skandali, takich jak m.in. romans jej siostry, księżniczki Małgorzaty, który w latach 70-tych trafił na pierwsze strony gazet czy ukazanie się kontrowersyjnej książki "Diana: Prawdziwa historia", opisującej trudne relacje żony księcia Karola z rodziną królewską. Z dokumentu dowiadujemy się, jak Elżbieta II reagowała na te wydarzenia i jakie emocje towarzyszyły jej w tamtym czasie.Historia Elżbiety II opowiadana jest przez jej bliskich do muzyki wielokrotnego zdobywcy Oscara - Hansa Zimmera oraz Russela Emanuela. Ścieżka dźwiękowa została nagrana zdalnie przez 44-osobową, funkcjonującą w izolacji, orkiestrę w maju 2020 roku. Każdy muzyk samodzielnie nagrał w domu swoją część, która potem została bezbłędnie i misternie połączona z pozostałymi, tworząc zapierającą dechw piersiach partyturę.Premiera filmu "Być królową" w niedzielę, 8 listopada o godz. 21.00 w National Geographic.