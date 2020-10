"Ziemia niczyja". Nowy serialowy thriller wojenny w HBO GO i HBO3

Łukasz Szewczyk

• "Ziemia niczyja" to bliskowschodni thriller wojenny opowiadający o młodym Francuzie, który łączy siły z jednostką kurdyjskich bojowniczek i w poszukiwaniu swojej zaginionej siostry przemierza ogarniętą wojną Syrię.

Serial "Ziemia niczyja" podąża w głąb syryjskiej wojny domowej śladami Antoine'a, młodego Francuza, szukającego swojej uznanej za zmarłą siostry. Rozwiązując krok po kroku jej tajemnicę, mężczyzna w końcu łączy siły z jednostką zagorzałych kurdyjskich bojowniczek, które są największym koszmarem ISIS, i przemierza z nimi terytoria okupowane przez wroga. Ścieżki Antoine'a przecinają się z poszukiwaczami przygód, anarchistami, szpiegami, ale też niewinnymi ofiarami wojny, co daje widzowi wyjątkowe spojrzenie na tragiczne wydarzenia w Syrii i ich wpływ na cały świat.W rolach głównych w produkcji wystąpili Félix Moati, Mélanie Thierry oraz James Purefoy. W pozostałych rolach zagrali: Souheila Yacoub, Joe Ben Ayed, James Krishna Floyd, Dean Ridge, Julia Faure, François Caron oraz Céline Samie. Autorami scenariusza serialu są Amit Cohen i Ron Lesham, z którymi współpracował w tym zakresie także Xabi Molia. Za reżyserię odpowiada Oded Ruskin.Serial "Ziemia niczyja" jest koprodukcją Arte i Hulu. Obowiązki producentów pełnili Maria Feldman z ramienia Masha Productions, Eitan Mansuri oraz Jonathan Doweck w imieniu Spiro Films, Caroline Benjo, Simon Arnal oraz Carole Scottada reprezentujący Haut et Court TV. Współproducentem serialu jest ARTE France i Versus Production przy współudziale Hulu oraz wsparciu ze strony Wallimage, Belga Films Fund oraz Inver Tax Shelter. Christian Vesper pełnił obowiązki współproducenta z ramienia spółki Fremantle, która odpowiada również za międzynarodową dystrybucję serialu.Tego dnia do serwisu dodany zostanie cały sezon produkcji. Emisja pierwszego odcinka na antenie HBO3 zaplanowana została na 3 grudnia na godzinę 22:00. Serial liczy 8 odcinków.