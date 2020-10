Wspomnienia na Wszystkich Świętych i historie z dreszczykiem w Radiu Złote Przeboje

Łukasz Szewczyk

Tajemnicze zniknięcia ludzi, niewyjaśnione zbrodnie, zagadkowe zjawiska - o tym słuchaczom Radia Złote Przeboje opowie już 31 października Kamil Baleja w audycji "Niewyjaśnione w Radiu Złote Przeboje." Na historie z dreszczykiem stacja zaprosi słuchaczy między godz.14:00 a 18:00.1 listopada redakcja Radia Złote Przeboje przypomni odbiorcom Romualda Lipkę, muzyka Budki Suflera, który zmarł w lutym 2020 r. Co mówił w jednym z ostatnich wywiadów w Radiu Złote Przeboje i jak wspominają go przyjaciele? - o tym będzie można usłyszeć w audycji "Bal Wszystkich Świętych", nadawanej w niedzielę od 18:00 do 22:00. Gospodarzem programu będzie Tomasz Brhel.Również 1 listopada Radio Złote Przeboje wraz ze słuchaczami wybierze się na wirtualny spacer po największych nekropoliach świata - tam, gdzie leżą największe gwiazdy muzyki. W programie pojawią się m.in. historie pochówku znanych osób, a także informacje, jakie idee przyświecały budowaniu - często bardzo wymyślnych i pięknych - nagrobków. Na audycję "Na zawsze i na wieczność w Radiu Złote Przeboje" zaprosi wszystkich Piotr Jaworski w godz. od 13:00 do 18:00.Specjalne audycje Radia Złote Przeboje przygotowane na weekend 31 października - 1 listopada wspiera promocja na antenie stacji, na zloteprzeboje.pl oraz na profilu stacji na Facebooku.