Radio 357 Przedpremierowo z "Muzyką ciszy" Marka Niedźwieckiego

• W niedzielę (1 listopada 2020 roku) w Radiu 357 Przedpremierowo ruszy audycja "Muzyka ciszy" Marka Niedźwieckiego. Jest to zestaw utworów przygotowanych na ważne dni i wyjątkowe okazje.

• Emisja rozpocznie się o godzinie 19:00 w Open.fm i WP Pilot.

Start Radia 357 zaplanowano na grudzień, stacja znajdzie się w bezpłatnej ofercie Open.fm i WP Pilot. Do tego czasu kolejne audycje z przygotowywanej ramówki będą udostępniane przedpremierowo. Tym razem Marek Niedźwiecki przygotował nowy zestaw utworów na czas zadumy i refleksji, które pozwolą się wyciszyć i zwolnić na moment 1 listopada. Każdy utwór to inna historia, ale zestawione razem tworzą niezwykłą opowieść. "Muzyka ciszy" to wspaniałe brzmienia, wyjątkowe głosy i wielkie emocje.- mówi Marek Niedźwiecki.Radio 357 Przedpremierowo rozpocznie nadawanie muzyki od północy 1 listopada. Audycja Marka Niedźwieckiego rozpocznie się o 19:00 i potrwa dwie godziny. Jej powtórkę zaplanowano na poniedziałek, 2 listopada o godzinie 11:00. Łącznie Radio 357 Przedpremierowo będzie nadawać przez 48 godzin.Radio 357 tworzą byli dziennikarze Programu III Polskiego Radia. Środki na jego stworzenie zbierają w serwisie Patronite. Inicjatywę wspiera obecnie prawie 12 tysięcy patronów. Twórcy chcą, by Radio 357 było pierwszą społecznościową stacją bez reklam, która z czasem rozpocznie nadawanie w paśmie FM. W zespole stacji znaleźli się m.in. Marek Niedźwiecki, Marcin Łukawski, Tomek Michniewicz, Piotr Stelmach, Katarzyna Borowiecka, Piotr Kaczkowski, Ola Budka, Michał Olszański, Agnieszka Obszańska, Paweł Sołtys, Ernest Zozuń, Marcin Cichoński, Marek Brzeziński, Katarzyna Kłosińska, Tomasz Rożek.