"Ameryka Wybiera". Wydanie specjalne poświęcone wyborom prezydenckim w Stanach Zjednoczonych w Polsat News

Łukasz Szewczyk

• We wtorek (3 listopada 2020 roku) od godz. 22:30 aż do godziny 5:00 w środę, widzowie Polsat News będą mogli śledzić na bieżąco przebieg wyborów prezydenckich w USA w specjalnym programie "Ameryka Wybiera".

• Program poprowadzą Grzegorz Dobiecki, Jan Mikruta oraz Agnieszka Laskowska i Marta Budzyńska.

3 listopada. To będzie ważny wtorek. Nie tylko dla Ameryki, ale również dla całego świata. W tym dniu obywatele USA zadecydują, kto przez następne cztery lata obejmie stery w Białym Domu, a tym samym zostanie niekoronowanym liderem demokratycznego świata. Czy będzie to ubiegający się o reelekcję, nominowany przez Partię Republikańską Donald Trump? Czy może kandydat Demokratów - Joe Biden? Obok tego wydarzenia nie można przejść obojętnie. Dlatego Polsat News szykuje swoim widzom i wszystkim interesującym się sprawami międzynarodowymi specjalny program "Ameryka Wybiera". To tutaj, już od 22:30 aż do godziny 5:00 w środę, 4 listopada będzie można na żywo śledzić najnowsze informacje o wyborach w USA. Nie zabraknie również rozmów z ekspertami w Polsce i USA oraz postaciami świata polityki."Ameryka Wybiera" poprowadzą dziennikarze Polsat News: Grzegorz Dobiecki i Jan Mikruta, znani z programu "Dzień na świecie". Grzegorz Dobiecki we wtorkowym "Ameryka Wybiera" będzie rozmawiał m.in. z Aleksandrem Kwaśniewskim, Prezydentem RP w latach 1995-2005 oraz Witoldem Waszczykowskim, byłym Ministrem Spraw Zagranicznych w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego.- mówi Grzegorz Dobiecki, prowadzący program "Ameryka Wybiera".Jan Mikruta porozmawia z gośćmi z USA, wśród nich z Danielem Friedem, byłym ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce. Dziennikarz będzie również prezentował aktualne wyniki wyborów oraz wyjaśni ten nazywany "najbardziej skomplikowanym" system wyborczy w USA i przedstawi preferencje wyborcze Amerykanów w poszczególnych stanach.- mówi Jan Mikruta, prowadzący "Ameryka Wybiera".Program "Ameryka Wybiera" poprowadzą również Agnieszka Laskowska i Marta Budzyńska, które będą rozmawiać z zaproszonymi gośćmi oraz prezentować ciekawe fakty dotyczące wyborów oraz samych kandydatów. A to wszystko z wykorzystaniem w studiu Polsat News, technologii rzeczywistości rozszerzonej.Sytuację za oceanem na bieżąco relacjonować będzie korespondentka Polsat News w USA - Magda Sakowska. Poznamy również reakcje europejskich stolic na amerykańskie doniesienia."Ameryka Wybiera" już we wtorek, 3 listopada, od 22:30 tylko w Polsat News.A już od godziny 5:00, w środę, 4 listopada, specjalne wydanie porannego pasma "Nowy Dzień z Polsat News" o wyborach w USA.