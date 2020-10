Łukasz Szewczyk

Nowy serial "Wesele z piekła rodem" w Polo TV

• "Wesele z piekła rodem" to dziesięć uroczystości weselnych, które odbywają się w domu weselnym prowadzonym przez Krystynę Zajączek.

• Każdy odcinek, to inne wesele, inna para młoda i jej rodzina. Każde wesele to inna historia, która zaskakuje swoim przebiegiem.