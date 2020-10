Sprawdziany europejskich potęg piłkarskich i wyścig F1 - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend ELEVEN SPORTS pokaże na swoich antenach mecze z udziałem słynnych europejskich klubów, które będą walczyć o punkty poza własnymi stadionami. Widzom zaprezentują się m.in. Bayern Monachium, Borussia Dortmund, FC Barcelona, AC Milan, Juventus FC i SL Benfica.

• Dla fanów motorsportu stacja zaplanowała transmisję wyścigu Formula 1 o pierwsze, historyczne Grand Prix Emilii-Romanii.

Bayern Monachium jest w fantastycznej formie, ale nadal musi gonić prowadzący w tabeli Bundesligi RB Lipsk. W szóstej kolejcei spółka zmierzą się na wyjeździe z nieprzewidywalnym 1. FC Köln. Polski snajper zdobył w obecnym sezonie już 10 bramek, czyli więcej niż na tym samym etapie poprzednich, niezwykle udanych dla siebie rozgrywek. Na Rheinenergiestadion w ofensywie Bawarczyków obok "Lewego" wystąpią m.in. Serge Gnabry, Leroy Sané i Kingsley Coman. Bayern będzie faworytem, ale musi bardzo uważać, bo drużyna z Kolonii w ostatnim spotkaniu u siebie odebrała punkty silnemu Eintrachtowi Frankfurt. Gospodarze staną przed szansą na pierwsze zwycięstwo z zespołem z Monachium od prawie 10 lat. Ich największymi atutami w tym starciu będą Sebastian Andersson i były zawodnik Legii Warszawa Ondrej Duda.Wyjazdowy sprawdzian czeka także drugiego z gigantów Bundesligi, Borussię Dortmund. Ekipazagra na SchücoArena z Arminią Bielefeld. Dortmundczycy wygrali trzy mecze ligowe z rzędu strzelając w sumie aż osiem goli i nie tracąc ani jednego. W większości z tych trafień miał udział lider ataku BVB, Erling Håland. Norweg ma spore szanse na poprawienie swojego dorobku, bo defensywa Arminii popełnia ostatnio sporo błędów. Z kolei po stronie gospodarzy groźny powinien być Fabian Klos, najlepszy snajper poprzedniego sezonu 2. Bundesligi, który wciąż czeka na swoją pierwszą bramkę w bieżącej kampanii.FC Barcelona chce odzyskać tytuł mistrza Hiszpanii, ale w trzech ostatnich meczach ligowych zdobyła zaledwie jeden punkt i jej strata do ścisłej czołówki znacznie się powiększyła. Dobrą okazją na przełamanie złej serii będzie dla Barçy wyjazdowe starcie z Deportivo Alavés, z którym nie przegrała na Estadio de Mendizorroza od prawie dwudziestu lat. Kibice Dumy Katalonii liczą głównie na niezawodnego Leo Messiego oraz utalentowanego 17-latka Ansu Fatiego, który w obecnych rozgrywkach ma na koncie już cztery gole i jedną asystę. Silnie zmotywowani goście muszą jednak mieć się na baczności, bo Deportivo przed tygodniem pokazało się z dobrej strony pokonując Real Valladolid 2:0.Ciekawie zapowiada się także konfrontacja na Estadio Mestalla, gdzie Valencia CF podejmie Getafe CF. Poprzedni mecz tych drużyn w Walencji zakończył się wynikiem 3:3 i okazał się jednym z najlepszych widowisk ubiegłego sezonu LaLiga Santander. Obie ekipy oddały wówczas w sumie aż 25 strzałów na bramkę przeciwnika. Kibice mogą spodziewać się podobnych emocji tym razem, bo Valencia CF i Getafe CF chcą przebić się do czołówki tabeli i bardzo potrzebują punktów. Jedną z atrakcji spotkania będzie pojedynek kreatywnych graczy ofensywnych - młodego Gonçalo Guedesa po stronie gospodarzy z doświadczonym Ángelem w zespole gości.AC Milan jest niepokonany od 26 meczów we wszystkich rozgrywkach. Tak imponującej passy nie ma żaden inny klub w czołowych europejskich ligach. W weekend Rossoneri spróbują poprawić to osiągnięcie w wyjazdowym starciu z Udinese Calcio. Szczególny udział w sukcesach ekipy z Mediolanu mają Zlatan Ibrahimović, Rafael Leão i Hakan Çalhanoğlu, którzy od wznowienia rywalizacji po przerwie spowodowanej pandemią zdobyli w sumie 29 bramek i zanotowali 20 asyst. Na Stadio Friuli w Udine to skuteczne trio postara się o kolejne trafienia. Gospodarze nie mają jednak zamiaru ułatwiać gościom zadania i liczą na powtórkę z ubiegłego sezonu, kiedy wygrali u siebie z Milanem 1:0. Defensywa mediolańczyków będzie musiała uważać przede wszystkim na Stefano Okakę, który w miniony weekend dwukrotnie wpisał się na listę strzelców w konfrontacji z ACF Fiorentiną.Emocji nie powinno zabraknąć także na Stadio Alberto Picco, gdzie beniaminek, Spezia Calcio, podejmie wielki Juventus FC. Gospodarze preferują ofensywny futbol, a swoje dwa ostatnie mecze zremisowali 2:2. Goście też zamierzają atakować, więc widzowie mogą obejrzeć ekscytujące widowisko. To również oznacza, że strzegącego bramki Juveczeka sporo pracy. Co ciekawe, obie drużyny poprzednio dwukrotnie mierzyły się w 2007 roku i wówczas w pierwszym spotkaniu padł remis, a w drugim Spezia sensacyjnie wygrała 3:2. Czy ponownie pokona utytułowanego rywala?W najważniejszym spotkaniu szóstej kolejki Liga NOS SL Benfica zmierzy się na wyjeździe z Boavistą FC. Ekipa z Lizbony znakomicie rozpoczęła nowy sezon i z kompletem zwycięstw prowadzi w tabeli. W ostatnich tygodniach jej czołową postacią jest Darwin Núñez, który strzelił aż trzy gole w niedawnym meczu Ligi Europy UEFA z Lechem Poznań, a także zaliczył trafienie w miniony weekend w ligowej konfrontacji z Belenenses SAD. Z kolei Boavista, choć ma wysokie aspiracje, notuje jeden ze swoich najgorszych startów w rozgrywkach w historii. Pokonanie silnych Orłów z Lizbony byłoby dla jej piłkarzy doskonałą okazją na podbudowanie morale. Czy najlepszy snajper gospodarzy, Gustavo, poprowadzi kolegów do ważnej wygranej?W ten weekend kierowcy Formula 1 po raz pierwszy od 14 lat spotkają się w Imoli na słynnym Autodromo Enzo e Dino Ferrari, a stawką ich rywalizacji będzie pierwsze w historii Grand Pri Emilii-Romanii. Przed niedzielnym wyścigiem oprócz kwalifikacji zaplanowana jest tylko jedna sesja treningowa, więc zawodnicy będą musieli szybko zapoznać się ze specyfiką toru. Pierre Gasly i Daniił Kwiat po przedsezonowych testach w Imoli zgodnie stwierdzili, że to jeden z najbardziej spektakularnych obiektów w kalendarzu F1 i można na nim rozwijać zawrotne prędkości. Faworytem zmagań będzie Lewis Hamilton, który stanie przed szansą na swoje 93. zwycięstwo w karierze. Jego najgroźniejszymi konkurentami będą Valtteri Bottas i Max Verstappen, którzy w tym sezonie najczęściej pokonywali Brytyjczyka lub stawali obok niego na podium. Czy ponownie uda im się go przechytrzyć?Plan weekendowych transmisji:Piątek (30 października):• 18:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 20:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Łukasz Wiśniowski• 21:25 Liga NOS:(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• 22:30- magazyn (Eleven Sports 1)Sobota (31 października):• 09:55 FORMULA 1 EMIRATES GRAN PREMIO DELL'EMILIA ROMAGNA 2020:(Eleven Sports 1, studio od 09:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow, Mikołaj Sokół, Robert Smoczyński• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Mitrut, Tomasz Urban• 13:55 FORMULA 1 EMIRATES GRAN PREMIO DELL'EMILIA ROMAGNA 2020:(Eleven Sports 1, studio od 13:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow, Mikołaj Sokół, Aldona Marciniak, Robert Smoczyński• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Dominik Guziak• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 17:30)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapicastudio: Piotr Dumanowski, Dominik Mucha, Mikołaj Kruk• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Dominik Guziak, Piotr Czachowski• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Marcin Pawłowski, Łukasz Wiśniowskistudio: Piotr Dumanowski, Paweł Wilkowicz• 23:15- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Piotr DumanowskiNiedziela (1 listopada):• 12:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 13:05(Eleven Sprots 1, studio od 11:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Maciej Jermakow, Mikołaj Sokół, Robert Smoczyński, Aldona Marciniak• 13:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zieliński• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• 15:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Pawłowski, Kuba Ostrowski• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 17:55 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Mitrut, Michał Świerżyński• 20:40 Serie A TIM: UC Sampdoria - Genoa CFC (Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mikołaj Kruk, Domink Mucha, Antoni Partum• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Łukasz Wiśniowski• 20:55 Liga NOS:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukPoniedziałek (2 listopada):• 20:25 Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 21:00- magazyn (Eleven Sports 1)• 21:55 Liga NOS:(Eleven Sports 1)komentarz: Patryk Mirosławski