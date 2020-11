"Kochamy Polską Muzykę". Telewizja Kino Polska Muzyka z nowym hasłem i kampanią wizerunkową(wideo)

Łukasz Szewczyk

• Kanał Kino Polska Muzyka rozpoczął kampanię "Kochamy Polską Muzykę", która wzmacnia wizerunek stacji emitującej największe polskie przeboje i wprowadza do komunikacji nowe hasło kanału.

W spocie wizerunkowym widzowie Kino Polska Muzyka mówią o tym, dlaczego kochają polską muzykę.- mówi Patrycja Gałązka, p.o. Dyrektor Marketingu Kino Polska TV SA.Kampania obejmie największe portale (Onet, Interia), popularne media społecznościowe (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok) oraz antenę Kino Polska Muzyka.Kreację kampanii przygotował Dział Marketingu Kino Polska TV SA, zdjęcia do spotu zrealizowała firma Gatmedia, a za działania mediowe odpowiada dom mediowy RL Media.Kino Polska Muzyka to jedyna stacja telewizyjna poświęcona w całości ogromnemu dorobkowi polskiej sceny muzycznej. Kanał zabiera w podróż przez dekady polskiej muzyki rozrywkowej i twórczość ulubionych artystów. Prezentuje kultowe przeboje z lat 70., 80., 90., oraz współczesnych. Kino Polska Muzyka to 100 procent muzyki. Kanał jest dostępny w ofertach największych operatorów kablowych i cyfrowych platform satelitarnych oraz u większości lokalnych dostawców. Właścicielem Kino Polska Muzyka jest Kino Polska TV SA.