"Pomysłowe projekty". Nowy program i nowa prowadzącą w HGTV.

Łukasz Szewczyk

• Nie wiesz, co zrobić ze swoją mało funkcjonalną sypialnią?

• Nie podoba ci się wystrój w salonie i nie możesz już dłużej na niego patrzeć?

• A może marzysz o jakichś zmianach, ale nie wiesz od czego zacząć?

Architektka i projektantka wnętrz Iwona Durka dołącza do grona prowadzących stacji HGTV. Prawie pięć lat temu postanowiła całkowicie zmienić swoje życie i zająć się tym, co ją najbardziej interesuje, czyli aranżacją wnętrz. Jeszcze niedawno pracowała jako lektor języka angielskiego i prowadziła szkołę językową, by w końcu zdecydować się na studia architektoniczne. Teraz z pasją odmienia mieszkania i domy, nadając im niepowtarzalny charakter.W premierowej serii pomoże bohaterom, którzy znaleźli się we "wnętrzarskich" tarapatach i nie mają żadnego pomysłu na to, jak urządzić konkretne pomieszczenie. Po rozmowach z właścicielami przedstawi im dwie propozycje metamorfozy. Gospodyni programu wielokrotnie udowodni, że liczy się tak naprawdę pomysł, a nie zasobność portfela. Poznamy oryginalne, łatwe i przede wszystkim tanie sposoby na to, żeby niemodne już wnętrze stało się znowu piękne i funkcjonalne. Prowadząca, działając w duchu zero waste, pokaże jak dać nowe życie meblom i przedmiotom, których czasy świetności już dawno minęły. W pracach remontowych wspomoże ją niezawodny fachowiec Szymon Pasierowski i jego ekipa.Emisja programu "Pomysłowe projekty" w środy o godz. 22.00 (od 4 listopada 2020 roku) na antenie HGTV