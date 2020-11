Gala KSW 56: Materla, Soldić, Narkun. PPV za 40 zł w Cyfrowym Polsacie oraz Ipli

Łukasz Szewczyk

• W Cyfrowym Polsacie i IPLI rusza sprzedaż nadchodzącej gali KSW 56, która odbędzie się 14 listopada 2020 roku

• W walce wieczoru wystąpią dwaj uwielbiani przez fanów zawodnicy: Michał Materla i Roberto Soldić.

• Dla abonentów Cyfrowego Polsatu i IPLI gala będzie dostępna w systemie PPV w cenie 40 zł.

Gala KSW 56

W walce wieczoru, na gali KSW 56, rękawice skrzyżuje ze sobą dwóch uwielbianych przez fanów zawodników: bijące serce KSW,(29-7, 10 KO) oraz mistrz kategorii półśredniej,(17-3, 14 KO). Pojedynek odbędzie się w limicie kategorii średniej. Z kolei o mistrzowski pas kategorii półciężkiej zawalczą: mistrz dywizji do 93 kilogramów,(17-3, 3 KO) oraz niepokonany Chorwat,(9-0, 5 KO). Dla Narkuna będzie to już piąta obrona pasa dywizji półciężkiej.Do okrągłej klatki ponownie wejdzie niepokonana wschodząca gwiazda organizacji KSW,(3-0). Jej rywalką będzie debiutująca w największej organizacji MMA w Europie młoda zawodniczka,(2-1, 1 KO).Kibice zobaczą też dwóch zawodników, którzy zanotowali bardzo efektowne debiuty w KSW w tym roku. Były podwójny mistrz organizacji FEN(17-3, 10 KO) zmierzy się z legendą litewskiego MMA(21-9, 14 KO), a niekonwencjonalny kickbokser(9-5, 4-0) przywita w KSW półfinalistę reality show "Tylko Jeden"(4-0, 3 KO). Rywalem jednego z najbardziej wyczekiwanych nowych zawodników KSW z Polski,(6-0, 4 KO) będzie wybitny chorwacki zapaśnik pochodzący z Argentyny,(7-1, 2 KO). Mocno bijący(10-4, 5 KO) przywita w klatce cenionego zawodnika z Niemiec,(22-6-1, 8 KO).Nazwiska dwóch pozostałych zawodników, którzy wystąpią 14 listopada podczas gali KSW 56, poznamy już niebawemDostęp do gali w systemie PPV mogą zamówić abonenci i użytkownicy Cyfrowego Polsatu korzystający korzystający z dekoderów satelitarnych, w technologii IPTV (EVOBOX IP) oraz do odbioru telewizji internetowej (EVOBOX STREAM). Zamówienia można składać m.in. w internetowym Centrum Obsługi Klienta, w telefonicznym Centrum Obsługi Klienta czy też w aplikacji Sklep - dostępnej na dekoderze do odbioru telewizji internetowejZamówienia będą przyjmowane aż do momentu rozpoczęcia walki głównej, ale ze względów technicznych platforma gwarantuje dostęp do wydarzenia dla zamówień złożonych do godziny 19.00 w dniu gali. Potwierdzenie nadania dostępu użytkownicy telewizji satelitarnej i IPTV znajdą na kanale 222, a telewizji internetowej na pozycji 333. Na tych kanałach dostępne też będzie wydarzenie.Odbywającą się wyłącznie w systemie PPV galę, na żywo i w Full HD będą mogli obejrzeć także internauci za pośrednictwem serwisu rozrywki internetowej IPLA - na ipla.pl oraz dzięki aplikacji IPLA na: komputerach z systemem Windows, urządzeniach mobilnych z systemem Android, a także wybranych Smart TV oraz Apple TV. Wydarzenie w jakości Full HD będzie dostępne dla użytkowników z terytorium Polski. Zamówienia można składać na stronie ipla.pl, a płatności realizować drogą elektroniczną - kartą płatniczą lub przelewem.