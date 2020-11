Der Klassiker: Borussia Dortmund kontra Bayern Monachium na żywo w Eleven Sport

Łukasz Szewczyk

• W najbliższą sobotę (7 listopada 2020 roku) ELEVEN SPORTS pokaże jesienny hit Bundesligi, w którym Borussia Dortmund podejmie Bayern Monachium.

• W starciu niemieckich potęg kibice będą mogli zobaczyć Łukasza Piszczka, Roberta Lewandowskiego i wiele innych gwiazd światowego futbolu.

Mecze Borussii z Bayernem są określane jako Der Klassiker i należą do najbardziej wyczekiwanych momentów każdego sezonu Bundesligi. Podobnie jest tym razem, bo oba zespoły są w świetnej formie, a stawką ich spotkania będzie fotel lidera niemieckiej ekstraklasy. Bayern jest obecnie na pierwszym miejscu w tabeli, ale wygrana zajmującej drugą pozycję Borussii pozwoli jej wyprzedzić monachijczyków. Drużyna z Dortmundu straciła w bieżącej kampanii tylko dwa gole, a Bawarczycy zdobyli aż 24 bramki. To oznacza, że na Signal Iduna Park dojdzie do konfrontacji najlepszej defensywy z najskuteczniejszą ofensywą w Bundeslidze. To szczególnie ważne dla polskich kibiców, bo obroną gospodarzy pokieruje Łukasz Piszczek, a czołową postacią w ataku gości będzie Robert Lewandowski. Ich pojedynek zapowiada się ekscytująco, ale widzom zaprezentują się także inne wielkie gwiazdy, m.in. Marco Reus, Erling Haaland, Jadon Sancho, Thomas Müller, Serge Gnabry i Joshua Kimmich.- mówi dziennikarz ELEVEN SPORTS, Sebastian Chabiniak.Studio meczowe rozpocznie się w Eleven Sports 1 o 18:10. Jedną z jego atrakcji będzie rozmowa Łukasza Wiśniowskiego z Łukaszem Piszczkiem, który wystąpi w Der Klassikerze już po raz 26. Ponadto eksperci ELEVEN SPORTS podzielą się z widzami swoimi opiniami i prognozami przed tym wyjątkowym spotkaniem. Od 18:25 wydarzenia boiskowe będą komentować Patryk Mirosławski i Sebastian Chabiniak.Der Klassiker w ELEVEN SPORTS:Sobota (7 listopada):• 18:10 studio (Eleven Sports 1)• 18:25 Bundesliga: Borussia Dortmund - Bayern Monachium (Eleven Sports 1, transmisja dostępna w 4K u wybranych operatorów telewizyjnych)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak