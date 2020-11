Świąteczna oferta Cyfrowego Polsatu. Na start pełna oferta TV przez 3 miesiące bez opłat

Łukasz Szewczyk

• Ruszyła świąteczna oferta Cyfrowego Polsatu

• Klienci, którzy wybiorą pakiet M lub L, otrzymają pełną ofertę, m.in. z kanałami HBO, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, przez 3 miesiące bez opłat.

Na święta Cyfrowy Polsat przygotował dla swoich klientów nową ofertę. Osoby, które zdecydują się wybrać pakiet M lub L - pełna oferta wszystkich kanałów przez 3 miesiące bez opłat, w tym kanały HBO, Eleven Sports i Polsat Sport Premium.Wybierając pakiet M, w cenie 30 zł/miesięcznie znalazły się w promocji w umowie na 24 miesiące abonenci zyskują: 3 kanały dziecięce: Nickelodeon, Nick Jr oraz Nicktoons oraz 2 kanały filmowe premium: Cinemax i Cinemax 2. Przez cały okres trwania umowy brak opłat za: CatchUP - możliwość odtwarzania wybranych programów nawet do 7 dni od ich emisji; ON THE GO - mobilny dostęp do kanałów w aplikacji Cyfrowy Polsat GO. Na start pełna oferta - wszystkie kanały - przez 3 miesiąc bez opłat.Oferta telewizji satelitarnej i kablowej IPTV to również trzy pakiety podstawowe: S - 20 zł, M - 30 zł, L - 60 zł. Świąteczna oferta to także 9 pakietów dodatkowych na czas określony lub nieokreślony i pełna swoboda w kreowaniu oferty - do dowolnego pakietu podstawowego można dobrać wybrany pakiet dodatkowy (wyjątkiem jest pakiet Ekstraklasa). Multiroom HD - od 10 zł/miesięcznie. Dekodery EVOBOX dostępne od 1 złW świątecznej ofercie nie zabrakło również propozycji z filmowymi i sportowymi kanałami premium. W pakietach za 60, 80 i 120 zł można znaleźć zarówno filmy i seriale z kanałów HBO, jak i rozgrywki, turnieje i wydarzenia sportowe z kanałów Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Ponadto, wraz z tymi pakietami klient otrzyma: dodatkowe kanały w promocji na 24 miesiące oraz przez całą umowę usługi CatchUP i ON THE GO bez opłat, a także pełną ofertę przez 3 miesiące bez opłat.Także w programie oferującym usługi łączone dla domu i rodziny - smartDOM, pojawią się świąteczne promocje. Klienci Cyfrowego Polsatu korzystający z oferty telewizji satelitarnej lub kablowej, którzy nie posiadają jeszcze numeru komórkowego na abonament w Plusie, będą mogli go dokupić lub przenieść swój obecny numer do Plusa i dzięki temu zyskać świąteczny rabat nawet 50%. W cenie 25zł/mies. (cena po rabacie smartDOM): nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y oraz aż 12 GB internetu co miesiąc. W gwiazdkowej ofercie klient będzie mógł również zdecydować się na abonament za 50 zł (po rabacie smartDOM) z paczką aż 72 GB na każdy miesiąc.