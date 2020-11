Platforma Canal+ z ofertą na święta. Dekoder 4K za 1 zł

Łukasz Szewczyk

• Canal+ ruszył ze świąteczną promocją na ofertę telewizji satelitarnej i telewizji przez internet oraz dostępem do nowoczesnych dekoderów 4K w promocyjnych cenach.

Świąteczna promocja Platformy Canal+

W świątecznej ofercie telewizji satelitarnej Canal+w najczęściej wybieranych pakietach OPTIMUM+ oraz OPTIMUM+ z CANAL+ i. Promocyjna aktywacja dekodera 4K za 1 zł jest również dostępna w pakiecie Superpremium+ 4K.W pakiecie OPTIMUM+ klienci znajdą 130 kanałów (w tym 80 w HD), 34 kolekcje VOD, w cenie 49,99 zł miesięcznie. W świątecznym prezencie otrzymają równieżW pakiecie OPTIMUM+ z CANAL+ klienci znajdą dodatkowo 11 kanałów z rodziny CANAL+ z najlepszym sportem (m.in. PKO BP Ekstraklasa, Premier League, LaLiga, Bundesliga, Żużel, NBA i wiele innych) oraz filmami i serialami na żywo, a także dwie dodatkowe kolekcje VOD. Miesięczna cena za pakiet wyniesie 99,99 zł. Z pakietem OPTIMUM+ z CANAL+ dostępne są również kanały Polsat Sport Premium z Ligą Mistrzów UEFA i Ligą Europy UEFA za 0 zł miesięcznie. Oba pakiety można rozszerzyć o dostęp do 27 dodatkowych kanałów za 10 zł miesięcznie.Dodatkowo wybierając pakiety telewizji satelitarnej klienci zyskają dodatkowo możliwość korzystania z serwisu CANAL+ telewizja przez internet na wielu urządzeniach w zakresie posiadanej oferty satelitarnej bez dodatkowych opłat i limitu godzin.CANAL+ telewizja przez internet to nowoczesny serwis, który łączy świat kanałów na żywo ze światem VOD. W ramach promocji świątecznej klienci mogą skorzystać z oferty serwisu CANAL+ telewizja przez internet oferowanego z nowym dekoderem CANAL+ BOX 4K - w zobowiązaniu lub bez zobowiązania.W opcji bez zobowiązania dekoder CANAL+ BOX 4K jest oferowany w cenie 299 zł. Po zakupie urządzenie przechodzi na własność użytkownika i można korzystać z jego funkcji, zasobów i aplikacji nawet wtedy, gdy nie posiada się żadnej aktywnej subskrypcji CANAL+ telewizja przez internet. W cenie zakupu urządzenia uwzględniony jest dostęp do wszystkich czterech pakietów CANAL+ telewizji przez internet na miesiąc od daty pierwszej aktywacji. Dostęp do wszystkich pakietów bez dodatkowych opłat można przedłużyć nawet o dwa dodatkowe miesiące w ramach trwającej do końca roku promocji.Aby skorzystać z promocji należy kupić i aktywować ofertę z dekoderem do 31 grudnia 2020 roku oraz aktywować voucher, który użytkownik otrzyma mailem, a także podpiąć kartę płatniczą do konta.Wybierając ofertę ze zobowiązaniem klienci otrzymują CANAL+ BOX 4K za 1 zł na własność oraz dostęp do pełnej oferty serwisu CANAL+ telewizja przez internet na dwa pierwsze miesiące. Warunkiem skorzystania z oferty jest wybór przynajmniej dwóch z czterech pakietów tematycznych, z których klient będzie korzystał po zakończeniu promocyjnego dostępu "na start".Świąteczne oferty CANAL+ z dekoderami 4K wspiera kampania reklamowa obejmująca swoim zasięgiem telewizję, internet, social media, nośniki zewnętrzne, radio, punkty sprzedaży CANAL+ oraz wybrane sieci sklepów RTV/AGD.Koncepcja kreatywna spotów telewizyjnych opiera się na stwierdzeniu, że pewnych emocji, których doświadczyło się podczas oglądania telewizji, nie da się wyrazić słowami - trzeba je przeżyć. W spotach reklamowych wykorzystano fragmenty najnowszej superprodukcji serialowej CANAL+ "Król" w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego oraz fragmenty rozgrywek Premier League dostępnych na antenach CANAL+.W spotach internetowych występuje znany z wcześniejszych reklam CANAL+ Michał Kempa, który prowadzi dialog z... reniferem, promując świąteczną ofertę z dekoderem CANAL+ BOX 4K.Kampanię przygotowała agencja Havas Warsaw. Media do kampanii kupił dom mediowy Havas Media. Produkcją spotów telewizyjnych i internetowych zajął się dom produkcyjny Dynamo Films. Reżyseria spotów: Bartek Ignaciuk.