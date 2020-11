Nowy sezon Ekstraklasa Games w TVP Sport

Łukasz Szewczyk

• Największy turniej esportowy w grze EA Sports FIFA w Polsce - Ekstraklasa Games - wchodzi na anteny TVP Sport.

• Trzeci sezon rozgrywek wystartuje już w grudniu. Obecnie trwają intensywne przygotowania do wznowienia rywalizacji, ale także do serii meczów "FIFA 21 Ekstraklasa 1 vs 1".

W tym sezonie rozgrywki będą się opierać na nowej formule, której szczegóły zostaną ogłoszone w drugiej połowie listopada przed startem rywalizacji. Współpraca Ekstraklasy i TVP Sport w ramach esportu nie ogranicza się jednak tylko do turnieju Ekstraklasa Games. W najbliższych miesiącach wspólnie przeprowadzą wiele transmisji z meczów w grze EA SPORTS FIFA 20.- powiedział Marek Szkolnikowski, dyrektor TVP Sport.Pierwszym ze wspólnych projektów jest seria trzech meczów pod hasłem "FIFA 21 Ekstraklasa 1 vs 1". W każdym z tych spotkań weźmie udział dwóch zawodników reprezentujących kluby, które zmierzą się w piłkarskim meczu transmitowanym na antenach TVP. Pierwszą parę utworzyli Maciej Rosołek z Legii Warszawa i Jakub Moder z Lecha Poznań, w drugim starciu zawodnik "Kolejorza" zmierzy się z piłkarzem Rakowa Częstochowa. W ostatnim pojedynku naprzeciwko siebie staną gracze Górnika Zabrze i Pogoni Szczecin.Relacje z meczów obejrzeć będzie można na antenie TVP Sport przed każdym z trzech listopadowych spotkań oraz na tvpsport.pl i w social mediach:Sobota (7 listopada):18:45 - TVP Sport, TVPSport.pl, Facebook TVP Sport, YouTube TVP Sport19:30 - Facebook Ekstraklasy, Legii Warszawa, Lecha Poznań i EA SPORTS FIFA PolskaNiedziela (22 listopada):11:30 - TVP Sport, TVPSport.pl, Facebook TVP Sport, YouTube TVP Sport12:00 - Facebook Ekstraklasy, Lecha Poznań, Rakowa Częstochowa i EA SPORTS FIFA PolskaPiątek (27 listopada):19:30 - TVP Sport, TVPSport.pl, Facebook TVP Sport, YouTube TVP Sport20:00 - Facebook Ekstraklasy, Górnika Zabrze, Pogoni Szczecin i EA SPORTS FIFA PolskaTrzy mecze pomiędzy piłkarzami klubów Ekstraklasy to dopiero przygrywka do emocji związanych ze startem Ekstraklasa Games planowanym na początek grudnia. -- mówi Marcin Mikucki, Dyrektor Komunikacji, Marketingu i Sprzedaży w Ekstraklasie S.A.Ekstraklasa Games należy do elitarnego grona oficjalnych lig partnerskich EA Sports na licencji Official League Qualifier. Ostatnia odsłona turnieju trwała od listopada do lipca - wygrali ją zawodnicy Rakowa Częstochowa (na PlayStation 4) i Arki Gdynia (na Xbox). W poprzednich dwóch edycjach zanotowano ponad 35 tysięcy rejestracji do turniejów kwalifikacyjnych online. W nadchodzącym sezonie zwycięzcy Ekstraklasa Games na obu konsolach po razy pierwszy w historii jako najlepsi gracze w Polsce wywalczą bezpośredni awans do Playoffs Global Series w FIFA 21, gdzie będą rywalizować o tytuł Mistrza Świata w FIFA 21.