Cyfrowy Polsat: 5,1 mln usług abonamentowych TV

Łukasz Szewczyk

• Grupa Cyfrowy Polsat w trzecim kwartale 2020 roku notuje spadek liczby telewizyjnych usług abonamentowych

• Ponad 2 mln klientów w Smart DOM

Na koniec września 2020 roku Cyfrowy Polsat posiadałw systemie abonamentowym (spadek o 23 tys. rok do roku oraz wzrost o 9 tys. w porównaniu z poprzednim kwartałem), w tym 1,201 mln usług multiroom (wzrost o 20 tys. rok do roku). Dodatkowo z płatnej telewizji w systemie przedpłatowym (pre-paid) operator posiada 158 tys. aktywnych usług (wzrost o 15 tys. rok do roku).Z kolei liczba usług konfrontatywnychplasuje się na poziomie 8,367 mln (wzrost o 615 tys. rok do roku), a usług pre-paid 2,449 mln (wzrost o 6 tys.). Natomiast liczba usług konfrontatywnychwynosi 1,792 mln (spadek o 10 tys.) oraz 64 tys. (spadek o 29 tys.) w systemie pre-paid.(wzrost o 101 tys. rok do roku). Liczba RGU posiadanych przez klientów SmartDOM wzrosła do 6,28 mln.