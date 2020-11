Viaplay wchodzi do Polski z przytupem. Wyłączne prawa do Bundesligi

Łukasz Szewczyk

• Zmiany na polskim rynku praw sportowych

• Od sezonu 2021/22 mecze Bundesligi będzie można oglądać (tylko) w internecie

• W Polsce ruszy nowa platforma Viaplay

Na sierpień 2021 roku NENT Group. W ofercie serwisu, oprócz produkcji filmowych i serialowych, ma znaleźć się także sport na żywo. Wiele wskazuje na to, że nowy gracz sporo namiesza na polskim rynku praw sportowych, podobnie jak swojego czasu Eleven Sports.NENT Group, właściciel nowej platformy Viaplay, właśnie poinformował o podpisaniu umowy ze spółką Bundesliga International. Na jej mocy. Z pierwszych informacji wynika, że cena subskrypcji Viaplay ma wynieść około 34 zł miesięcznie.Obecnie mecze Bundesligi w Polsce pokazują kanały Eleven Sports i Canal+ (stacje posiadają prawa do końca obecnego sezonu 2020/21). Przeniesienie transmisji Bundesligi wyłącznie do internetu oznacza sporą rewolucję w Polsce, gdzie wciąż największą popularnością cieszą się transmisje sportowe na antenach tradycyjnej telewizji, a transmisje online jak na razie są tylko dodatkiem. Jednocześnie internauci często narzekają na złą jakość transmisji w sieci, z kolei platformy często nie radzą sobie ze byt dużym ruchem w jednym czasie.Przedstawiciele NENT Group zapowiadają, że ich platforma Viaplay ma być "głównym domem" dla kibiców Bundesligi w Polsce. Dodają jednak, że nie wykluczają współpracy z potencjalnymi partnerami zainteresowanymi rozgrywkami.Skandynawska Nordic Entertainment Group ma poważne plany i szybko chce zdobyć streamingowego lidera w Europie. Na chwilę obecną Bundesliga ma być najmocniejszym ogniwem nowej platformy Viaplay. Przedstawiciele NENT Group zaznaczają jednak, że polska oferta ma być rozszerzana o kolejne prawa sportowe. W krajach skandynawskich platforma posiada prawa m.in. do angielskiej Premier League, piłkarskiej Ligi Mistrzów czy też gal UFC.