Łukasz Szewczyk

Nowy serial wojenny HBO Max "Dolina Łez" już dostępny w HBO GO (wideo)

• Kolejny serial HBO Max trafia do polskiej oferty HBO GO

• "Dolina Łez" to oparta na faktach opowieść o wojnie Jom Kippur z punktu widzenia kilkorga młodych ludzi, którzy brali w niej udział.