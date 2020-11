Francuska Ligue 1 wraca do telewizji. Mecze przez cztery sezony w Eleven Sports i Canal+

Łukasz Szewczyk

• Polscy kibice będą mogli ponownie emocjonować się rywalizacją najlepszych francuskich drużyn i występujących w nich gwiazd światowego futbolu.

Eleven Sports (główny nabywca praw od beIN MEDIA GROUP) i CANAL+ (na zasadzie sublicencji) pozyskały prawa do transmisji wszystkich meczów francuskiej Ligue 1 Uber Eats w sezonach 2020/21 - 2023/24. Inauguracja rozgrywek na antenach sportowych obu nadawców już w najbliższej kolejce.Umowa na sublicencję zawarta między stacjami telewizyjnymi zezwala na równoległą transmisję wszystkich meczów. Oznacza to, że nadawcy będą mogli swobodnie wybierać, które ze spotkań pokażą swoim widzom w każdej kolejce rozgrywek, a w przypadku zbieżnych decyzji spodziewać się możemy równoległych transmisji zarówno na antenach Eleven Sports jak i Canal+.- mówi Patryk Mirosławski, COO ELEVEN SPORTS w Polsce- dodaje Michał Kołodziejczyk, dyrektor redakcji sportowej CANAL+.Porozumienie z Eleven Sports zostało zawarte za pośrednictwem beIN MEDIA GROUP, który jest międzynarodowym partnerem Ligue de Football Professionnel (LFP) w zakresie sprzedaży praw telewizyjnych.Widzowie Canal+ będą mogli śledzić rozgrywki Ligue 1 Uber Eats nie tylko w ofercie satelitarnej i kablowej, ale również za pośrednictwem usługi CANAL+ telewizja przez internet dostępnej w aplikacji na urządzenia Android i iOS, telewizory Android TV, Apple TV, dekoderze CANAL+ BOX 4K oraz na stronie ogladaj.canalplus.pl.Kanały Eleven Sports dostępne są na platformach satelitarnych, IPTV i w sieciach kablowych, a także w serwisach online, między innymi we własnej usłudze internetowej ELEVEN SPORTS (elevensports.pl) i w ofercie IPLA.