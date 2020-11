UPC Polska: Ponad 1,5 mln abonentów. Ponad 755 tys. użytkowników platformy Horizon

Łukasz Szewczyk

• UPC Polska w trzecim kwartale 2020 roku zwiększa bazę abonentów

• Ponad 755 tys. abonentów korzysta z dekoderów Horizon

• Ponad 32,2 tys. abonentów korzysta z internetu 1Giga

Na koniec września 2020 roku z usługi sieci UPC Polska korzystało ponad, co oznaczaw minionym kwartale oraz wzrost o 32,9 tys. w porównaniu do tego samego okres sprzed roku. Do 3,221 mln wrosła sprzedaż usług cyfrowych (RGU). W zasięgu sieci UPC Polska znajduje się obecnie ponad 3,606 mln mieszkań (wzrost o 22,6 tys. w ujęciu kwartalnym i wzrost 81,3 tys. rok do roku)., co oznacza wzrost o 1,4 tys. w ujęciu kwartalnym). Już ponad(kwartalny wzrost o 3,2 tys. oraz wzrost o 42,4 tys. rok do roku). Łącznie z usług telewizyjnych operatora korzysta 1,305 mln abonentów (wzrost o 18,5 tys. w ujęciu kwartalnym oraz wzrost o 61 tys. w ujęciu rocznym), co oznacza, że w minionym kwartale liczba abonentów zwiększyła się o 13,2 tys. abonentów, a w ujęciu rocznym o 52 tys. abonentów. Już 734,5 tys. użytkowników internetu korzysta z nowego modemu ConnectBox (kwartalny wzrost o 18 tys. oraz wzrost o 67 tys. rok do roku). Już ponad 23,7 tys. abonentów korzysta z internetu 1Giga (kwartalny wzrost o 6,2 tys.)Z kolei z, co oznacza spadek o 8,2 tys. abonentów w ujęciu kwartalnym i spadek o 26,5 tys. w ujęciu rocznym. Natomiast z, co oznacza wzrost o 6,1 tys, w ujęciu kwartalnym i wzrost o 23,4 w ujęciu rocznym.