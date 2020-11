Startuje nowe show TVN "Lego Masters". Prowadzi Marcin Prokop

Łukasz Szewczyk

• Telewizja TVN rozpoczyna emisja programu "Lego Masters", który ma być jednym z rozrywkowych hitów jesiennej ramówki stacji.

• Najsłynniejsze klocki świata, budowle, jakie można zobaczyć tylko w filmach i zacięta rywalizacja.

Marcin Prokop poprowadzi "Lego Masters" / Fot. TVN

Ola Mirecka i Paweł "Brodaty Geek" Duda jurorami "Lego masters" w TVN / Fot. TVN

Program "LEGO Masters" podbił serca widzów na całym świecie. Hit oglądalności w USA, Australii, Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Teraz czas na Polskę. O zabawę i dobry humor zadba Marcin Prokop.Przed nami sześć odcinków i tyle samo par. Co tydzień uczestnicy zmierzą się z zadaniami oraz stworzą spektakularne konstrukcje z klocków Lego. Będzie to sprawdzian ich zdolności, kreatywności, wyobraźni i umiejętności technicznych. Pod koniec każdego odcinka najsłabsza dwójka opuści program. O zwycięstwo w finale zawalczą trzy najlepsze drużyny. Triumfator otrzyma tytuł Mistrza LEGO, wycieczkę do Legolandu i nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotychUczestnicy będą tworzyć spektakularne miniatury budynków, pojazdów i miejsc, skomplikowane mechanizmy oraz całe miasta. To wszystko powstanie z ponad dwóch milionów klocków LEGO. Co więcej, gracze będą musieli stawić czoło presji czasu, rywalom oraz ogniu krytyki ekspertów.Każdy odcinek to zupełnie inny temat i całkowicie nowa budowla. Każdą będą oceniać niezastąpieni jurorzy - Ola Mirecka i Paweł "Brodaty Geek" Duda. Ona jest jedyną Polką, która projektuje dla LEGO. Od 6 lat związana z firmą, przez ponad 3 lata współtworzyła linię LEGO Friends. Stworzyła ponad 15 zestawów zabawkowych. Na jej cześć powstała figurka nazwana jej imieniem "Baby Ola"! Z zawodu jest projektantką i ilustratorką, ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Royal College of Art w Londynie.Z kolei On od trzech lat prowadzi jeden z najpopularniejszych w Polsce kanałów na YouTube recenzujących zestawy LEGO. Jego recenzje zestawów LEGO stały się punktem odniesienia dla wielu kupujących. Fani czekają z decyzją o wyborze i zakupie zestawu na jego opinie.