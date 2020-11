Piąta edycja "MasterChef Junior" wiosną 2021 w TVN. Ruszają castingi online

Łukasz Szewczyk

TVN rozpoczyna poszukiwania kolejnego najlepszego MasterChefa Juniora w Polsce. Tym razem castingi do najpopularniejszego programu kulinarnego na świecie odbędą się wirtualnie. Nowa formuła przesłuchań pozwoli jeszcze większej ilości osób na zaprezentowanie swojego talentu i możliwość udziału w nagraniach.W tym roku ze względów bezpieczeństwa castingi nie mogą odbyć się, jak do tej pory, w największych miastach w Polsce. Wszyscy chętni do udziału w "MasterChefie Juniorze" mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy na oficjalnej stronie internetowej www.masterchefjunior.tvn.pl . W ten sposób, nawet mimo dzielącej odległości, każdy będzie mieć szansę zaprezentować swój kulinarny talent. W castingach wziąć mogą udział młodzi kucharze w wieku od 8 do 13 lat (3.12.2020 wymagane jest ukończone 8 lat lub jeszcze nie skończone 13 lat). Zgłoszenia przyjmowane będą jedynie do 17 listopada 2020 roku.Emisja nowego sezonu wiosną 2021 roku. Bez zmian w jury "MasterChef Junior" pojawią się Anna Starmach, Mateusz Gessler i Michel Moran.