Decydujące mecze Ligi Narodów UEFA w kanałach sportowych Polsatu

Łukasz Szewczyk

• W weekend (14-15 listopada) oraz 17-18 listopada odbędą się ostatnie mecze fazy grupowej Ligi Narodów UEFA.

• Szansę awansu do turnieju finałowego tych rozgrywek mają Polacy, którzy w niedzielę zagrają z Włochami, a w środę podejmą Holendrów.

Aktualnie rozgrywana edycja Ligi Narodów jest dopiero drugą w historii. Reprezentacja Polski dwa lata temu, jak i obecnie, znalazła się w czołowej dywizji, w której rywalizują najwyżej notowane drużyny. Po czterech meczach Biało-Czerwoni prowadzą w swojej grupie, ale wszystkie scenariusze - łącznie ze spadkiem kadry Jerzego Brzęczka do niższej dywizji - są jeszcze aktualne.15 listopada Polacy zagrają na wyjeździe z Włochami, a 18 listopada podejmą Holendrów. Obydwa spotkania poprzedzi przedmeczowe studio z udziałem czołowych ekspertów piłkarskich w naszym kraju, rozbudowaną analizą taktyczną i najświeższymi doniesieniami z piłkarskich szatni. W niedzielę gośćmi Pauliny Chylewskiej będą byli reprezentanci: Artur Wichniarek, Dariusz Dziekanowski i Piotr Czachowski, a także dziennikarz Roman Kołtoń. Oprócz nich w studiu pracować będą też między innymi Tomasz Hajto, Dariusz Wdowczyk, Tomasz Łapiński, Marcin Feddek i Paulina Czarnota-Bojarska. Trzy dni później - przy okazji polsko-holenderskiego starcia - gospodarzem przedmeczowego studia będzie Jerzy Mielewski. Wśród jego gości znajdą się byli reprezentanci Paweł Golański, Roman Kosecki i Jacek Zieliński oraz ponownie Roman Kołtoń. Wspomagać będą ich między innymi Tomasz Hajto, Dariusz Wdowczyk, Tomasz Łapiński, Paulina Czarnota-Bojarska i Aleksandra Szutenberg.Na dwie kolejki przed końcem fazy grupowej Ligi Narodów UEFA nie tylko w tabeli "polskiej" grupy daleko jest do ostatecznych rozstrzygnięć. Dodatkową atrakcją nadchodzących spotkań są indywidualne rekordy, śrubowane przez piłkarzy. Kilka dni temu Cristiano Ronaldo został pierwszym europejskim graczem, który przekroczył barierę stu goli strzelonych dla reprezentacji. Najbliższe starcia z Francją oraz z Chorwacją będą dla portugalskiego gwiazdora okazją do powiększenia strzeleckiego dorobku. Z kolei Sergio Ramos jest o jeden mecz od pobicia rekordu reprezentacyjnych występów, który obecnie należy do Włocha Gianluigiego Buffona (176 rozegranych spotkań). Hiszpan już w sobotę może zostać liderem tego zestawienia jeśli zagra przeciwko Szwajcarii.Liga Narodów to rozgrywki, które docelowo mają zastąpić na Starym Kontynencie mecze towarzyskie. Komplet 55 reprezentacji zrzeszonych w UEFA rywalizuje o awanse i broni się przed spadkami w europejskim rankingu. Pierwszą edycję Ligi Narodów wygrali Portugalczycy.