Nowy sezon "Pisarze. Serial na krótko" w Canal+. W rolach głównych Królikowski i Wichłacz

Łukasz Szewczyk

• Canal+ rozpoczął zdjęcia do kolejnego sezonu oryginalnej produkcji "Pisarze. Serial na krótko".

• W rolach głównych zobaczymy Zofię Wichłacz i Antoniego Królikowskiego.

• Premiera planowana na początek 2021 roku.

"Pisarze. Serial na krótko" to dziewięć kilkuminutowych etiud, w których para aktorów wciela się w postaci i sytuacje stworzone przez wybitnych prozaików, poetów i tekściarzy. Wśród scenarzystów znaleźli się: Łukasz Orbitowski (powieść "Inna dusza", "Kult") , Michał Walczak (dramaty "Dziwna rzeka", "Polowanie na łosia"), Grażyna Plebanek (powieść "Pani Furia"), Michał Oleszczyk ("Gorycz wygnania. Kino Terence'a Daviesa"), Ziemowit Szczerek ("Przyjdzie mordor i nas zje", "Rzeczpospolita zwycięska"), Małgorzata Rejmer (reportaż "Bukareszt. Kurz i krew"), Patrycja Pustkowiak (powieść "Nocne zwierzęta"), Olga Hund ("Psy ras drobnych"), Weronika Murek (zbiór opowiadań "Uprawa roślin południowych metodą Miczurina").Autorzy nie mieli żadnych ograniczeń w doborze tematu, czy stylistyki. W związku z tym poszczególne historie rozgrywają się w różnych lokalizacjach i dotyczą zarówno zjawisk społecznych, relacji międzyludzkich, jak i polityki, obyczajów i kultury.W najnowszym sezonie "Pisarzy" w różne role wcielą się Antoni Królikowski oraz Zofia Wichłacz, którą można obecnie oglądać w duńskim serialu DNA w każdą niedzielę na Ale Kino+ o godz. 20:00. Nowe odcinki reżyseruje Paweł Maślona, autor "Ataku paniki", jednego z najbardziej udanych debiutów fabularnych ostatnich lat.- wyznał Królikowski. -- dodaje Zofia Wichłacz.Za zdjęcia odpowiada Kajetan Plis, producentem wykonawczym serialu jest Mikołaj Lizut. Scenografią zajmuje się Jagna Dobesz, montażem Nikodem Chabior. Opiekę literacką nad całością sezonu objął Michał Oleszczyk, którego stacja zaprosiła także do napisania jednego z odcinków.Pierwszy sezon serialu "Pisarze. Serial na krótko" z udziałem Magdaleny Cieleckiej i Macieja Stuhra w reżyserii Mikołaja Lizuta, doceniony został nie tylko przez widzów, ale także zagranicznych krytyków filmowych. Serial został nominowany m.in. w konkursie krótkich form w ramach festiwalu Canneseries 2020. Scenariusze do odcinków pierwszego sezonu napisali m.in. Krzysztof Varga, Jakub Żulczyk, Dorota Masłowska oraz Katarzyna Nosowska.- wyjaśnia Alicja Gancarz, dyrektor kanałów filmowych platformy CANAL+.