"Joker", "Brudna gra", "Vice" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: Joker', "Brudna gra", "Vice', "Oddział", "Zamknięta z prześladowcą"

Film "Joker" / Fot. materiały prasowe

Premierowy weekend filmowy wrozpocznie film(13 listopada). Mel Carver - samotna matka, która próbuje ułożyć sobie życie - postanawia rozstać się z chłopakiem. Niebawem w jej domu dochodzi do serii dziwnych i niepokojących incydentów. Czy bohaterka jest napastowana przez zaburzonego psychicznie stalkera? I czy jest nim odrzucony partner? Szarpiący nerwy film o damie w opałach.Sobotnią premierą będzie(14 listopada). "Nie pracuję dla brytyjskiego rządu. Pracuję dla brytyjskiego ludu". Historia Katharine Gun, tłumaczki na usługach wywiadu, która w 2003 roku ujawniła informacje w sprawie planowanej inwazji na Irak. Reżyserem tego opartego na faktach dreszczowca jest Gavin Hood. W główną bohaterkę wciela się Keira Knightley, a w obsadzie ponadto znajdują się Matt Smith i Ralph Fiennes.Dodatkowo Canal+ kontynuuje emisje polskiego serialu(13 listopada). Jest to osadzona w Warszawie w 1937 roku gangsterska opowieść o przemocy, żądzy władzy i dążeniu do jej utrzymania za wszelką cenę. Historia wzlotów i upadków mafii, która wzbudzała strach i posłuch w stolicy przed wybuchem II wojny światowej. Główny bohater, żydowski gangster-bokser Jakub Szapiro, zostaje wciągnięty w polityczny spisek i gangsterskie porachunki, które mogą przesądzić o losach państwa.Niedzielną Megapremierąbędzie film(15 listopada). Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) jest wciąż lekceważony i źle traktowany przez społeczeństwo. Na co dzień szuka swojej drogi będąc klaunem do wynajęcia za dnia, a w nocy aspirując do bycia stand-uperem... Balansujący między apatią a okrucieństwem, w końcu podejmuje jedną złą decyzję, która wywołuje reakcję łańcuchową i doprowadza do eskalacji. Widowiskowo zrealizowany thriller Todda Phillipsa z popisową kreacją Joaquina Phoenixa (Spacer po linie), za którą aktor został wyróżniony Złotym Globem i Oscarem.Premierowy weekend na antenachrozpocznie obraz(14 listopada, Cinemax 2). Lato 1984 roku. Boris Arkadiew (Aleksey Agranovich) jest najpopularniejszym radzieckim komikiem, którego dręczą nie tylko zewnętrzny ucisk i cenzura, ale także własna niepewność, która zatruwa wszystkie jego związki. Co więcej, sława połączona z brakiem wolności osobistej doprowadza go do szaleństwa. Będący na skraju załamania nerwowego mężczyzna zaczyna obmyślać ryzykowny plan zemsty na systemie i jego przedstawicielach.W niedzielę(15 listopada, Cinemax). Dick Cheney (Christian Bale) to zręcznie poruszający się po waszyngtońskich korytarzach biurokrata, który niespodziewanie stał się jednym z najpotężniejszych ludzi na świecie. Jako wiceprezydent USA podczas kadencji George'a W. Busha zdołał zdobyć realną władzę. Polityk zmieniał swój kraj i świat tak skutecznie, że efekty jego działalności są widoczne po dziś dzień.Drugą premierą będzie(15 listopada, Cinemax2). Rio de Janeiro, rok 1997. W każdym miesiącu ma miejsce 11 porwań. Społeczność czuje strach, a władze i organy ścigania zdają się być kompletnie zagubione. Wtedy dwóch wrogów decyduje się połączyć siły - Mendonça (Silvio Guindane), nieprzekupny oficer z ponad 100 zabójstwami na swoim koncie, oraz Santiago (Erom Cordeiro), policjant znany z wyłudzania pieniędzy od przestępców. Mężczyźni przejmują kontrolę nad Wydziałem Przeciwdziałania Porwaniom i zaczynają stosować dość kontrowersyjne metody działania. Nie muszą długo czekać. Potężna, skorumpowana i śmiercionośna maszyna zwraca się nagle przeciwko nim.