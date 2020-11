Mecze piłkarskich potęg, finisz sezonu F1 - grudzień w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W grudniu ELEVEN SPORTS będzie transmitować mecze pięciu czołowych lig piłkarskich: włoskiej Serie A TIM, hiszpańskiej LaLiga Santander, francuskiej Ligue 1 Uber Eats, niemieckiej Bundesligi i portugalskiej Liga NOS.

• Stacja pokaże na swoich antenach również ćwierćfinały angielskiego Carabao Cup,

• Dla fanów motorsportu zaplanowano transmisje dwóch finałowych wyścigów Formula 1 w sezonie 2020.

. W grudniu tylko w kanałach ELEVEN SPORTS będzie można obejrzeć ponad 30 meczów Serie A TIM z udziałem słynnych włoskich klubów. Hitem tego miesiąca będzie starcie broniącego mistrzostwa kraju Juventusu FC z walczącą o najwyższe cele Atalantą Bergamo. Obie drużyny zagrają pod sporą presją, bo na początku sezonu zaliczyły kilka wpadek i nie mogą sobie pozwolić na stratę punktów. Na Allianz Stadium kibice zobaczą w akcji między innymi wielkiego Cristiano Ronaldo, który mierzy w swój pierwszy tytuł króla strzelców włoskiej ekstraklasy, a w poprzednim spotkaniu Starej Damy z Atalantą zanotował dwa trafienia. Przed sporym wyzwaniem stanie bramkarz Juve,, który spróbuje powstrzymać skuteczną trójkę z Bergamo: Alejandro Gómeza, Luisa Muriela i Duvana Zapatę.Ciekawie zapowiadają się również mecze z udziałem pozostałych kandydatów do mistrzostwa Włoch, m.in. wracającego na szczyt AC Milanu, a także Interu Mediolan, S.S. Lazio i AS Romy. W ich barwach wystąpią takie gwiazdy jak Zlatan Ibrahimović, Romelu Lukaku, Ciro Immobile czy Edin Džeko. Widzom zaprezentują się też zespoły, w których ważne role odgrywają Polacy, w tym groźne SSC Napoli, UC Sampdoria, Benevento Calciooraz ACF FiorentinaNajważniejsza transmisja:• Juventus FC (Wojciech Szczęsny) - Atalanta Bergamo, 16 grudniaW grudniu ELEVEN SPORTS pokaże mecze aż pięciu kolejek widowiskowych rozgrywek LaLiga Santander. W najważniejszym z nich silna Sevilla FC podejmie naszpikowany gwiazdami Real Madryt. Zespół ze stolicy będzie faworytem, ale o dobry wynik nie będzie mu łatwo, bo Sevillistas prezentują efektowny futbol, wygrali poprzednią edycję Ligi Europy UEFA, a w obecnych rozgrywkach zatrzymali już inną z hiszpańskich potęg, FC Barcelonę. Kibice mogą spodziewać się zaciętego starcia, bo obie ekipy mają ambicje sięgające mistrzostwa Hiszpanii i każdy punkt jest dla nich na wagę złota. W konfrontacji na Estadio Ramón Sánchez Pizjuán wystąpią tacy piłkarze jak Karim Benzema, Eden Hazard, Sergio Ramos, Ivan Rakitić, Lucas Ocampos czy Luuk de Jong.W nadchodzącym miesiącu widzom zaprezentuje się także wspomniana FC Barcelona. Leo Messi i spółka gonią ścisłą ligową czołówkę, więc we wszystkich meczach będą musieli walczyć o pełną pulę. Na antenach kanałów ELEVEN SPORTS nie zabraknie też spotkań z udziałem Atlético Madryt, Realu Sociedad i Villarrealu CF, czyli drużyn mających bardzo wysokie aspiracje. W górnej połowie tabeli panuje w tym sezonie spory ścisk, co oznacza, że zapowiada się gorąca końcówka roku z jedną z najsilniejszych lig świataNajważniejsza transmisja:• Sevilla FC - Real Madryt, 6 grudniaOd listopada mecze Ligue 1 Uber Eats ponownie są dostępne w ofercie programowej ELEVEN SPORTS. To jedne z najbardziej atrakcyjnych rozgrywek piłkarskich w Europie, w których występują uznane gwiazdy i największe młode talenty. W najważniejszym z grudniowych spotkań mistrz kraju, Paris Saint-Germain, podejmie Olympique Lyonnais, jednego ze swoich głównych konkurentów do tytułu w tym sezonie. Obie ekipy ostatnio nie przegrywają i są "w czubie" tabeli. Ozdobą ich starcia będzie konfrontacja mocnych formacji ofensywnych. Po stronie PSG zagrają m.in. Kylian Mbappé, Neymar i Ángel Di María, a w barwach OL Memphis Depay, Moussa Dembélé i Toko Ekambi. W dwóch poprzednich meczach pomiędzy tymi drużynami padło w sumie aż 12 goli, więc kibice mogą liczyć na wiele trafień.Wielkich emocji powinny dostarczyć również spotkania z udziałem pozostałych zespołów czołówki ligi francuskiej, m.in. AS Monaco, którego bramkarzem jest, a także Olympique Marsylia, Stade Rennais, LOSC Lille i Girondins Bordeaux. Czy będą one w stanie pokonać faworytów z Paryża i Lyonu?Najważniejsza transmisja:• Paris Saint-Germain - Olympique Lyonnais, 13 grudniaNajważniejszym wydarzeniem grudnia w Bundeslidze będzie starcie Bayernu Monachium z RB Lipsk. Obie drużyny utrzymują znakomitą formę z poprzednich rozgrywek i zajmują czołowe miejsca w tabeli, więc wskazanie faworyta jest niezwykle trudne. Na Allianz Arena lider Bayernu,, zapoluje na kolejne ważne gole, które pomogą mu w biciu imponujących rekordów strzeleckich. Przed Polakiem trudne zadanie, bo RB Lipsk stracił dotychczas w tym sezonie najmniej bramek spośród wszystkich zespołów ligi niemieckiej. Trzy z ostatnich czterech meczów tych ekip zakończyły się remisami, co pozwala przypuszczać, że będzie to wyrównane spotkanie. Co ciekawe podopieczni trenera Juliana Nagelsmanna jeszcze nigdy nie wygrali z monachijczykami na ich stadionie. Tym razem mają duże szanse na przełamanie tej niekorzystnej serii.W grudniu widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli śledzić także występy innych drużyn pozostających w grze o mistrzostwo Niemiec, m.in. Borussii Dortmund, Bayeru 04 Leverkusen i Borussii Mönchengladbach. Warto zwrócić szczególną uwagę na popisy Erlinga Haalanda z BVB, który jest głównym rywalem Roberta Lewandowskiego w wyścigu o koronę króla strzelców Bundesligi. Czy uda mu się wyprzedzić polskiego snajpera?Najważniejsza transmisja:• Bayern Monachium (Robert Lewandowski) - RB Lipsk, 5 grudniaW grudniu odbędą się ćwierćfinały Pucharu Ligi Angielskiej z udziałem gigantów brytyjskiego futbolu. Na pierwszy plan wysuwa się konfrontacja w Londynie, gdzie utytułowany Arsenal FC podejmie broniący trofeum Manchester City. Dla Kanonierów to okazja do rewanżu za październikowe spotkanie tych drużyn w Premier League, wygrane przez The Citizens 1:0. Na The Emirates Stadium dojdzie do pojedynku asa gospodarzy, Pierre'a-Emericka Aubameyanga, z błyskotliwym Raheemem Sterlingiem w szeregach gości. Obaj są kluczowymi zawodnikami swoich zespołów i mają na koncie dużo goli oraz asyst. Wielką atrakcją tego starcia będą także występy Alexandre'a Lacazette'a, Williana, Kevina De Bruyne i Rodriego, czyli piłkarzy zaliczanych do światowej czołówki na swoich pozycjach.W pozostałych ćwierćfinałach Carabao Cup Everton FC zmierzy się z Manchesterem United, Stoke City z Tottenhamem Hotspur orazćwierćfinał:• Arsenal FC - Manchester City FC, 22 grudniaW ostatni weekend 2020 roku zostanie rozegrany szlagierowy mecz ligi portugalskiej, w którym Vitória Guimarães SC podejmie FC Porto. Jego stawką będą cenne punkty, bo gospodarze mierzą w awans do europejskich pucharów, a goście chcą obronić tytuł mistrza Portugalii. Na Estádio D. Afonso Henriques silna defensywa Vitórii będzie musiała uważać na skuteczną ofensywę Smoków, w której główne role odgrywają Moussa Marega, Jesús Corona i Sérgio Oliveira. Drużyna z Guimarães postara się również o rewanż za miniony sezon, kiedy przegrała u siebie Porto 1:2. Tamto spotkanie było niezwykle widowiskowe, a oba zespoły oddały ponad 20 strzałów na bramkę rywali. Czy tym razem gospodarze przechytrzą groźnego przeciwnika?Ekscytująco zapowiadają się także starcia innych kandydatów do najwyższych miejsc w tabeli, m.in. utytułowanej SL Benfiki, nieprzewidywalnej S.C. Bragi oraz prezentującego się ostatnio fantastycznie Sportingu CP.Najważniejsza transmisja:• Vitória Guimarães SC - FC Porto, 27 grudniaFanimogą szykować się na ekscytujący grudzień, bo dwa finałowe wyścigi przesądzą o ostatecznej kolejności na podium klasyfikacji generalnej w sezonie 2020. Tytuł mistrza świata ma już zapewniony Lewis Hamilton, ale trwa walka o pozostałe miejsca w czołówce. Najpierw kierowcy spotkają się na Bahrain International Circuit, gdzie po raz pierwszy w historii odbędzie się Grand Prix Sakhiru, a dwa tygodnie później rywalizacja będzie toczyć się na Yas Marina Circuit podczas Grand Prix Abu Zabi. Faworytem zmagań będzie wspomniany Hamilton, który w tym roku wyprzedził w tabeli wszech czasów legendarnego Michaela Schumachera pod względem wygranych wyścigów w karierze. Największe szanse na zagrożenie Brytyjczykowi mają Valtteri Bottas i Max Verstappen, którzy w obecnym sezonie najczęściej stawali obok niego na podium. Na udane występy liczą także walczący o utrzymanie swoich pozycji Daniel Ricciardo, Sergio Pérez, Charles Leclerc, Carlos Sainz i Lando Norris.• FORMULA 1 ROLEX SAKHIR GRAND PRIX 2020 (Grand Prix™ Sakhiru), 4 - 6 grudnia• FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2020 (Grand Prix™ Abu Zabi), 11 - 13 grudnia