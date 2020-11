"Tak się kręcą rodzinne interesy" w Polsat Play

Łukasz Szewczyk

• Polsat Play rozpoczyna emisję kolejnej jesiennej nowości.

"Tak się kręcą rodzinne interesy" to serial dokumentalny nie tylko o biznesie, ale przede wszystkim o ludziach, którzy go prowadzą. Każdy bohater programu prowadzi biznes po swojemu: ze szwagrem, córkami czy z żoną. Wspólnie zarządzają m.in. komisem samochodowym, firmą organizująca przeprowadzki, restauracją, czy salonem fryzjerskim.W "Tak się kręcą rodzinne interesy" branż i konfiguracji rodzinnych będzie kilka. Najważniejsi są jednak członkowie rodzin, ich wzajemne relacje i podejście do wspólnej pracy. Jak sobie radzą na co dzień? Czy bycie szefem swoich córek lub szwagrów jest łatwe? A może dużo trudniejsze ze względu na bliskie relacje.Poznamy m.in. małżeństwo, które w sprawach firmowych często ma odmienne zdanie oraz szefa narzekającego na swoich pracowników: brata i kuzynów. Zobaczymy kłótnie rodzinne, dyskusje związane z biznesem, współprace z klientami i kontrahentami, ale też sytuacje wykraczające poza pracę czyli ich wspólne życie. W serialu nie zabraknie również ciepłych rodzinnych sytuacji, które przekonają widzów że warto otworzyć rodzinny biznes... bo w rodzinie siła.