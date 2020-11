Nowy kanał TVP Dokument już nadaje. Co w ramówce?

Łukasz Szewczyk

• W czwartek (19 listopada 2020 roku) nadawanie rozpoczął nowy kanał TVP Dokument HD

• Kanał dostępny jest w sieciach kablowych oraz drogą satelitarną, a wkrótce także w naziemnej telewizji cyfrowej

TVP Dokument to kanał, który pokazuje świat takim jakim jest i porusza kwestie ważne dla każdego człowieka, chce być blisko widza. Nie zabraknie tu własnych produkcji, znanych i nagradzanych pozycji i premier telewizyjnych. Zróżnicowana oferta programowa TVP Dokument opiera się na serialach i filmach dokumentalnych, poruszających tematy społeczne, historyczne, dokumentalne, polityczne i kulturowe oraz klasyce polskiej szkoły dokumentu i reportażu.- mówi Tomasz Piechal, redaktor naczelny TVP Dokument. -- dodaje Tomasz Piechal.TVP Dokument będzie wyróżniał się wrażliwością na losy drugiego człowieka. Poprzez własne serie dokumentalne kanał przedstawi obraz współczesnej Polski i świata, jednocześnie przybliżając widzom różne perspektywy - społeczne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe.Już 19 listopada o godz. 20:20 w TVP Dokument premiera telewizyjna głośnego filmuw reż. Jarosława Schmidta. To wzruszająca opowieść o niezwykłej sile miłości, nadziei i solidarności ludzi, których połączyła potrzeba ratowania życia dziewczynki chorej na nieuleczalną, genetyczną chorobę skóry - EB, czyli pęcherzykowe oddzielanie się naskórka. O godz. 22:00w reż. Marcina Borchardta - precyzyjnie zrekonstruowana na podstawie prywatnych listów oraz nigdy wcześniej w takiej formie niepublikowanych materiałów opowieść o rodzinie wybitnego malarza Zdzisława Beksińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem jego skomplikowanej relacji z synem Tomaszem.W piątek, 20 listopada o godz. 20:20 TVP Dokument zaprasza na film dokumentalnyw reż. Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego - fascynującą biograficzną podróż śladami Michała Waszyńskiego, reżysera mistycznego przedwojennego dzieła "Dybuk", autora wielu znanych przedwojennych filmów z Eugeniuszem Bodo, a także producenta hollywoodzkich hitów z Sophią Loren i Claudią Cardinale. Tego samego dnia o godz. 21:45 premiera głośnego dokumentu o szarej rzeczywistości warszawskich blokowisk w latach 90. i grupie nastolatków, których muzyka odmieni polską scenę hip-hopową, a ich samych uczyni głosem młodego pokoleniaw reż. Bartosza Paducha.W sobotę, 21 listopada TVP Dokument poleca również popołudniowy przegląd filmów wyprodukowanych w ciągu ostatniego roku przez Telewizję Polską, które tworzą obraz współczesnego świata -Macieja Nawrotkiewicza (godz. 14:05),Agnieszki Lipiec - Wróblewskiej (godz. 14:55),Marii Wiernikowskiej (godz. 16:05) orazWitolda Szabłowskiego (godz. 17:25). Wieczorem antena zaprasza widzów na krótkometrażowe filmy nominowane do Oscara, o godz. 19:20 obraz Bartosza Konopki, pełna absurdalnego humoru alegoryczna opowieść o żyjących w sąsiedztwie Muru Berlińskiego mimowolnych obserwatorach powojennej historii podzielonego miasta. O godz. 20:20 antena zabierze widzów dona spotkanie z ostatnimi w macedońskim regionie niezależnymi hodowczyniami pszczół.W niedzielny wieczór 22 listopada o godz. 20:20 TVP Dokument zaprasza na bogaty w nieznane dotąd fakty dokument fabularyzowanyw reż. Michała Kondrata poświęcony życiu, objawieniom i misji Siostry Faustyny Kowalskiej oraz kultowi Bożego Miłosierdzia.Oferta programowa TVP Dokument jest bardzo zróżnicowana - począwszy od własnych, flagowych produkcji dokumentalnych, których emisja rozpocznie się już w styczniu 2021 roku, poprzez(w soboty i niedziele od godz. 14:30 do godz. 18:30), produkcje z gatunku factual entertainment, filmy przyrodnicze klasy premium, podróżnicze, popularno-naukowe i biograficzne.W weekendy o godz. 20.20 widzowie TVP Dokument będą mogli oglądać utytułowane w ostatnich latach pełnometrażowe filmy dokumentalne. W soboty emitowane będą filmy zdobywające liczne nagrody na festiwalach międzynarodowych (), a w niedziele kinowe filmy biograficzne ().Na antenie nie zabraknie również klasyki polskiej szkoły reportażu i dokumentu z bogatych archiwów Telewizji Polskiej. Dzięki najnowszym technologiom na antenie TVP Dokument zagości pasmo rekonstrukcji cyfrowej, które pokaże widzom najciekawsze archiwalne reportaże.Ważną propozycją kanału będą filmy z gatunku current affairs, poświęcone najważniejszym bieżącym sprawom i problemom społecznym na świecie. Wtorkowe premiery filmów z tego gatunku poprzedzone będą specjalnym programem wprowadzającym w tematykę prezentowanych produkcji. Audycje poprowadzi Barbara Włodarczyk. W swoim programieprowadząca wraz z autorami i ekspertami postara się przybliżyć widzom szerszy kontekst społeczno-historyczny emitowanych filmów.Do końca roku w TVP Dokument, w ramach audycji, omówionych zostanie kilka filmów produkcji TVP m.in.(22 listopada, godz. 12:00) w reżyserii Rafała Geremka, która jest próbą zmierzenia się z polskimi stereotypami na temat Czechów,(24 listopada, godz. 21:05) w reżyserii Witolda Szabłowskiego przybliżająca temat Rosjan mieszkających w Estonii i najnowszy film Barbary Włodarczyk(1 grudnia, godz. 21:05) o fenomenie Wołodymyra Zełenskiego komika, który został prezydentem Ukrainy.Od samego początku nadawania kanał dostępny jest w sieciach kablowych oraz drogą satelitarną, a - jak zapowiada nadawca - wkrótce dostępny będzie w naziemnej telewizji cyfrowej.