TVP Dokument HD i Belsat TV w UPC Polska

Łukasz Szewczyk

• UPC Polska wzbogaca swoją ofertę o nowy kanał TVP Dokument HD

• Jest to już 155 kanał w HD w ofercie operatora

• Do oferty dołączył także kanał Belsat TV

W ofercie telewizji cyfrowej UPC Polska zadebiutował nowy kanał. Stacja znajduje się na pozycji numer 323 w dekoderach Horizon i 4K Box oraz numer 393 w dekoderach Mediabox.TVP Dokument to stacja dla ludzi ciekawych świata, czujących chęć i potrzebę poszerzania swoich horyzontów, antena żywa, dynamiczna i różnorodna. Jest to kanał o mocnej wrażliwości społecznej, skupiony zarówno na jednostce, jak i różnych zbiorowościach. Stacha przedstawia obraz współczesnej Polski i świata, jednocześnie przybliżając widzom różne perspektywy - społeczne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe.To nie jedyne zmiany HD w ofercie UPC Polska. Wcześniej do oferty dołączył erotyczny kanał, który zastąpił wersję SD. Tym samym oferta telewizji cyfrowej UPC Polska liczy łącznie już 155 kanały HD (plus cztery serwisy dodatkowe Polsat Sport Premium PPV).Jednocześnie do oferty UPC Polska dołączył. Stacja znajduje się na pozycji numer 810 w dekoderach Horizon i 4K Box oraz numer 806 w dekoderach Mediabox.Belsat TV to niezależna, białoruskojęzyczna stacja telewizyjna. Powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie białoruskich środowisk demokratycznych na środek przekazu, który dostarczałby rzetelnych informacji oraz propagował ojczystą kulturę i język. Programy Belsatu są tworzone przez białoruskich dziennikarzy na terenie Białorusi oraz w Polsce.