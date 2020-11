TVP Dokument HD i TVP Kultura HD na platformie Canal+

Łukasz Szewczyk

• Platforma Canal+ powiększyła ofertę telewizyjną o nowy kanał TVP Dokument HD

• Dodatkowo emisja kanału TVP Kultura została podniesiona do jakości HD

W czwartek (19 listopada 2020 roku) najnowszy kanał tematyczny Telewizji Polskiej - TVP Dokument został włączony do oferty satelitarnej Canal+ i jest dostępny dla wszystkich abonentów. Abonenci Platformy CANAL+ znajdą TVP Dokument w sekcji Kultura, Nauka, Świat na pozycji 85.- mówi Małgorzata Seck, wiceprezes ds. programowych CANAL+ w Polsce.TVP Dokument to kanał, który pokazuje świat takim jakim jest i porusza kwestie ważne dla każdego człowieka, chce być blisko widza. Nie zabraknie tu własnych produkcji, znanych i nagradzanych pozycji i premier telewizyjnych. Zróżnicowana oferta programowa TVP Dokument opiera się na serialach i filmach dokumentalnych, poruszających tematy społeczne, historyczne, dokumentalne, polityczne i kulturowe oraz klasyce polskiej szkoły dokumentu i reportażu.TVP Dokument to różne oblicza dokumentu: surowe, realistyczne, wzruszające, ludzkie - bo najważniejszy jest człowiek. Na antenie TVP Dokument znajdzie się wiele znanych i nagradzanych filmów dokumentalnych, takich jak nominowane do Oscara "Kraina miodu" (reż. Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanow) czy "Królik po berlińsku" (reż. Bartosz Konopka). Nie zabraknie też emocjonalnych i wzruszających dokumentów. Pierwszego dnia emisji kanału swoją telewizyjną premierę na antenie będzie miał film "Efekt motylka" (reż. Jarosław Szmidt) opowiadający o heroicznej walce siedmioletniej Zuzi z nieuleczalną chorobą. W dniu następnym przewidywana jest także premiera głośnego dokumentu "Skandal. Ewenement Molesty" (reż. Bartosz Paduch) - dokumentu o szarej rzeczywistości warszawskich blokowisk w latach 90. i grupie nastolatków, których muzyka odmieni polską scenę hip-hopową.W ramówce kanału w listopadzie widzowie znajdą m.in. talent show "Wirtuozi V4+", w którym poszukiwane są młode talenty muzyki klasycznej, premierową emisję zrealizowanego na zamówienie TVP Kultura spektaklu Teatru Wierszalin "Dziady. Noc druga", a także cykl filmów Stanleya Kubricka w Czwartkowym klubie filmowym.