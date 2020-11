WP Pilot: Transmisja Gali ACA 114 w systemie PPV za 24,99 zł

Łukasz Szewczyk

• YouTube dociera do 24,6 miliona internautów w Polsce, a średni dzienny czas oglądania filmów na platformie wynosi ponad 40 minut ‒ wynika z danych zaprezentowanych podczas YouTube Brandcast.

• W Polsce rośnie także liczba osób, które zamiast linearnej telewizji wybierają platformy wideo

W czwartek, 26 listopada o godzinie 18:00 odbędzie się Gala ACA 114. To jubileuszowa, dziesiąta impreza największej europejskiej organizacji MMA w Polsce. Z tej okazji w karcie walk pojawi się aż dziesięciu Polaków, a w pojedynku wieczoru o mistrzowski pas królewskiej kategorii rywalizować będzie Daniel Omielańczuk. Polski zawodnik ma na koncie cztery zwycięstwa z rzędu, a walka o tron prestiżowej federacji ACA będzie zwieńczeniem jego długiej kariery. Rywal Omielańczuka to niebezpieczny Amerykanin Tony "Hulk" Johnson, który po raz trzeci wystąpi w Polsce.- mówi Jacek Amsterdamski, dyrektor video w Wirtualnej Polsce.Na gali ACA 114 wystąpi czołówka europejskiej sceny MMA, w tym Rafał Haratyk, który może pochwalić się serią zwycięstw. Na Gali czeka go ostatnia przeszkoda przed starciem o mistrzowski pas wagi średniej. Cena pakietu Gala ACA 114 z dostępem do kanału w WP Pilot, na którym odbędzie się transmisja wynosi 24,99 zł.