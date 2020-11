Ringier Axel Springer Polska rusza z emisją podcastów premium

Łukasz Szewczyk

• Podcast Jarosława Kuźniara "Męski punkt widzenia", "Zdrowy sukces" Anny Lewandowskiej, a także podcast "Forbes Women" Aleksandry Karasińskiej, "Instrukcja obsługi świata" Dariusza Ćwiklaka i Macieja Gajka oraz "Technicznie rzecz biorąc" Macieja Kaweckiego.

• Ruszają podcasty premium Ringier Axel Springer Polska.

Propozycje programowe audio są realizowane we współpracy z markami należącymi do Ringier Axel Springer Polska: m.in. z Forbes i Forbes Women, z Komputer Światem i z Newsweekiem. -- mówi Tomasz Gaweł, dyrektor zarządzający płatnych treści w Ringier Axel Springer Polska.W przygotowaniu na kolejne miesiące znalazł się m.in. podcast sportowy autorstwa Pawła Wołosika i Łukasza Olkowicza, podcast motoryzacyjny Rafała Jemielity, a także podcast Tomasza Sekielskiego "Piękna i bestia" i Anety Wrony "Sztuka uwodzenia ludzi".- Naszym celem jest stałe rozbudowywanie serwisów premium również o wyjątkową ofertę audio. W listopadzie ruszamy z pięcioma podcastami, które są dopełnieniem oferty premium Newsweek.pl, Forbes.pl oraz Komputerswiat.pl. To jednak nie jest nasze ostatnie słowo. Z końcem roku zaproponujemy naszym subskrybentom podcast Tomasza Sekielskiego, który porozmawia z wyjątkowymi kobietami, podcast Anety Wrony o tym, jak odnieść sukces w sferze zawodowej i prywatnej, a także audycje o tematyce sportowej i motoryzacyjnej - mówi Aleksandra Karasińska, dyrektor programowa treści płatnych Ringier Axel Springer Polska.Podcastzadebiutuje we wtorek, 24 listopada na stronie głównej Onetu oraz na Newsweek.pl. Bohaterem każdego odcinka jest mężczyzna, który osiągnął sukces, ale miał po drodze do pokonania kilka zakrętów: porażek, upadków, choroby czy nałogi. Rozmowa skoncentruje się na problemach i na sposobach wychodzenia z nich, nie tylko w wymiarze praktycznym, ale i szerszym, w kontekście filozofii życiowej. Jarosław Kuźniar porozmawia o celach jakie sobie stawiają mężczyźni, wyborach jakich dokonują, w czym upatrują sensu, jak definiują szczęście i sukces. Gościem pierwszego odcinka podcastu Jarosława Kuźniara będzie dr Ewa Woydyłło, która powie czym jest męskość z perspektywy kobiety i wybitnej psycholożki. W kolejnych odcinkach gośćmi będą: Marek Napiórkowski, kompozytor i gitarzysta jazzowy, prof. Wojciech Eichelberger, psycholog oraz Adam Nowak, muzyk, wokalista i tekściarz. Premiery odcinków podcastu "Męski punkt widzenia" będą dostępne dla subskrybentów Newsweek.pl co dwa tygodnie, we wtorki od 24 listopada.Sukces może mieć charakter holistyczny, a zdrowy styl życia może być kluczem do jego osiągnięcia w pełnym wymiarze: zawodowym, rodzinnym i osobistym. Work-life balance, aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, relacje i więzi z innymi ludźmi, a także dbanie o równowagę psychiczną i definiowanie priorytetów w codziennym działaniu - te i wiele innych tematów związanych ze zdrowym podejściem do życia poruszy Anna Lewandowska w rozmowie z Odetą Moro w podcaściepodzieli się również ekspercką wiedzą o dobrym odżywianiu i uprawianiu sportu, pokazując jednocześnie, że rozwój zawodowy i dbanie o najbliższych nie musi oznaczać rezygnacji z własnych potrzeb. -- mówi Anna Lewandowska w pierwszym odcinku podcastu "Zdrowy sukces". Premiera pierwszego odcinka podcastu Anny Lewandowskiej "Zdrowy sukces" odbędzie się w poniedziałek, 30 listopada na Onet.pl oraz na Forbes.pl. Kolejne odcinki będą dostępne dla subskrybentów premium w każdy poniedziałek w serwisie Forbes.pl.jest audycją, w której prowadząca Aleksandra Karasińska porozmawia z gośćmi o pracy, karierze, pieniądzach, celach i o tym, co nam w osiąganiu celów pomaga. Do rozmowy będą zapraszane kobiety, które są liderkami w biznesie, w nauce czy w sztuce, będące dla wielu wzorem, wytyczające nowe drogi, przełamujące stereotypy. -- mówi Aleksandra Karasińska, redaktorka prowadząca Forbes Women Polska. Premiera podcastu "Forbes Women" odbędzie się w środę, 25 listopada na stronie głównej Onetu i na Forbes.pl, kolejne odcinki będzie można usłyszeć w każdą środę na Forbes.pl.W podcaściepowstającym we współpracy z Komputerswiat.pl, dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu Lema, udowodni, że w cyfrowym świecie siłą jest świadomość i wiedza. W audycji opowie o rozwiązaniach technologicznych które zaskakują oraz o innowacjach, które rewolucjonizują nasze życie, choć często o tym nie wiemy. Premiera pierwszego odcinka odbędzie w czwartek, 26 listopada na stronie głównej Onetu oraz w serwisie Komputerswiat.pl. Premiery nowych odcinków podcastu "Technicznie rzecz biorąc" będą się odbywać co tydzień w czwartek w serwisie Komputerswiat.pl.We współpracy z Newsweek.pl powstaje nowy sezon podcastu, w którym prowadzący: Dariusz Ćwiklak i Maciej Gajek rozmawiają o tym, co szokuje, dziwi i bulwersuje: technologia, internet, nowe trendy, oraz ciekawi ludzie i zjawiska. Premiera podcastu "Instrukcja obsługi świata" odbędzie się 27 listopada na stronie głównej Onetu oraz na Newsweek.pl, kolejne odcinki będzie można usłyszeć w każdy piątek na Newsweek.pl.