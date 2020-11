Polacy oglądają YouTube średnio ponad 40 minut dziennie, młodym zastępuje telewizję

Łukasz Szewczyk

• YouTube dociera do 24,6 miliona internautów w Polsce, a średni dzienny czas oglądania filmów na platformie wynosi ponad 40 minut ‒ wynika z danych zaprezentowanych podczas YouTube Brandcast.

• W Polsce rośnie także liczba osób, które zamiast linearnej telewizji wybierają platformy wideo

W obecnej sytuacji dzięki technologii możemy pracować i uczyć się, a także utrzymywać kontakt ze znajomymi. Jedną z platform, która pomaga nam w tym czasie, jest YouTube, dzięki któremu możemy uczestniczyć w wydarzeniach online i oglądać transmisje na żywo, ale także m.in. ćwiczyć wraz z mistrzami i nauczyć się nowych umiejętności z tutoriali lub filmów edukacyjnych. W trakcie konferencji YouTube Brandcast, organizowanej w Polsce po raz pierwszy, platforma przedstawiła dane dotyczące oglądalności polskiego YouTube, a także nowe narzędzia przydatne reklamodawcom. Zaprezentowane zostały także wyniki badania Nielsen, które pokazują, ile czasu dziennie przeznaczamy na oglądanie telewizji i dlaczego młodsi widzowie chętnie wybierają YouTube.YouTube, który wystartował w 2005, jest obecnie najpopularniejszą platformą wideo w Polsce. Polacy doceniają ją szczególnie za to, że mogą oglądać co chcą, gdzie chcą i kiedy chcą. Według badania Gemius/PBI z lipca 2020, YouTube dociera do ponad 24,6 milionów internautów w Polsce. To aż 91% zasięgu w tej grupie. Według najnowszych danych zaprezentowanych po raz pierwszy przez Google, YouTube ma już ponad 10 milionów widzów w przedziale 24-44 lat. W grupie 18+ - ponad 20 milionów. Jak się okazuje,‒ mówi Piotr Marzec, Head of Market Development w Google. ‒Wskazują na to także dane: od czerwca 2020 r. czas oglądania filmów związanych z matematyką na YouTube w Polsce wzrósł o ponad 300%, czas oglądania filmów dotyczących gotowania o ponad 150%, a popularne wideo prezentujące ćwiczenia cardio oglądamy dłużej o ponad 350%.Współcześnie treści wideo na żądanie oraz platformy streamingowe stały się dla wielu osób substytutem telewizji. Chociaż praktycznie wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce posiadają dostęp do linearnej telewizji, rośnie w siłę grupa tzw. Light TV Viewers, czyli osób, które z telewizji korzystają mało, znacząco mniej niż ogólnokrajowa średnia.W 2019 roku przeciętny Polak oglądał telewizję przez 4 godziny i 16 minut każdego dnia. Light TV Viewer to osoba, która ogląda telewizję nie więcej niż jedną godzinę dziennie. Według badania przeprowadzonego przez Nielsen, zdefiniowanych w ten sposób Light TV Viewers w skali kraju jest około 23%, co daje około 8 milionów osób. Dodatkowo 3% osób nie posiada w ogóle dostępu do telewizji (1.1 mln osób, gospodarstwa bez telewizora). Okazuje się więc, że do co czwartego Polaka w praktyce trudno jest dotrzeć dotrzeć z przekazem za pośrednictwem telewizji.‒ mówi Joanna Kopeć z Nielsen.- mówi Michał Protasiuk, Media Research Manager w Google. ‒‒ dodaje.Dzienny czas oglądania telewizji jest także skorelowany z wiekiem: im starszy widz, tym więcej czasu spędza przed telewizorem. Najmniej czasu na telewizję poświęcają przedstawiciele pokolenia Z, czyli osoby w wieku 13-24 lata, najwięcej z kolei osoby z pokolenia Silver, czyli osoby powyżej 55 roku życia. Wśród Light TV Viewers dużo częściej napotykamy osoby młodsze - 65% z nich jest w wieku 16-44 lata.Jeżeli młodsi ludzie oglądają mało telewizji, to z jakich mediów korzystają? Okazuje się, że przeciętnie. Główne powody, dla których odchodzą od TV to mało interesujący content, poczucie straty czasu podczas oglądania TV, przekonanie, że informacjom w TV nie można ufać oraz sztywna ramówka, która nie pasuje do ich stylu życia.‒ podsumowuje Joanna Kopeć z Nielsen ‒‒ dodaje Michał Protasiuk.Wskazuje także na liczby z badania: dla 35% Light TV Viewers w przypadku poszukiwania rozrywki, pierwszym wyborem jest YouTube (w przypadku TV jedynie 9%). 55% z nich, gdy chce się czymś zainspirować, wybiera także platformę YouTube, a dla 53% YouTube jest pierwszym wyborem, jeśli chodzi o naukę. Dla telewizji odsetek Light TV Viewers w tych kategoriach wynosi odpowiednio 6% i 5%. Co więcej, Light TV Viewers są przekonani, że będą oglądać więcej YouTube w przyszłości.W trakcie YouTube Brandcast ogłoszone zostało także wprowadzenie na początku przyszłego roku nowego sposobu zakupu kampanii YouTube Select. YouTube Select da reklamodawcom możliwość wyboru najbardziej jakościowych treści, wcześniej sprawdzonych i zweryfikowanych, spośród lokalnie najatrakcyjniejszych kategorii.