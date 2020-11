Hiszpański hit, powrót ligi francuskiej, odkodowany sygnał w UPC - weekend z Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend ELEVEN SPORTS pokaże szlagier LaLiga Santander, w którym niepokonane w tym sezonie Atlético Madryt zmierzy się z goniącą czołówkę FC Barceloną.

• Ponadto po raz pierwszy w obecnych rozgrywkach stacja będzie transmitować na swoich antenach mecze francuskiej Ligue 1 Uber Eats, w tym konfrontację AS Monaco z Paris Saint-Germain

• Odkodowany sygnał w UPC

Mecze Atlético Madryt z FC Barceloną należą do najważniejszych wydarzeń każdego sezonu LaLiga Santander. Ich najbliższe spotkanie na Wanda Metropolitano zapowiada się szczególnie ciekawie, bo jego stawką będą istotne dla układu tabeli punkty. Atlético jest jedynym niepokonanym zespołem obecnych rozgrywek hiszpańskiej ekstraklasy i jeśli wygra, to może zostać liderem tabeli. Z kolei Barça musi gonić ligową czołówkę i w Madrycie nie może sobie pozwolić na wpadkę. Co ciekawe Duma Katalonii nie przegrała z Los Colchoneros w LaLiga Santander od ponad dziesięciu lat. Podtrzymanie tej serii będzie niezwykle trudne, bo jej rywal od września na własnym stadionie nie stracił nawet gola. Ozdobą tej konfrontacji będzie pojedynek młodej gwiazdy gospodarzy, João Féliksa, z doświadczonym i wciąż zachwycającym formą Leo Messim w barwach gości. Szykuje się ekscytujące widowisko.Emocji nie powinno zabraknąć również na Estadio de Mendizorroza, gdzie Deportivo Alavés zmierzy się z Valencią CF. Goście przystąpią do tego starcia podbudowani imponującą wygraną 4:1 z Realem Madryt w poprzedniej kolejce. Trzy bramki zdobył wówczas Carlos Soler. W ten weekend ekipa z Walencji liczy na ponowne zwycięstwo, ale musi bardzo uważać, bo gospodarze są w dobrej formie i w bieżącej kampanii pozbawili już punktów m.in. FC Barcelonę i Athletic Club.SSC Napoli udanie rozpoczęło obecny sezon ligi włoskiej potwierdzając mistrzowskie aspiracje. W ósmej kolejce zajmujących trzecie miejsce w tabeli Azzurrich czeka poważny sprawdzian, bo na Stadio San Paolo przyjedzie lider, AC Milan.i spółka muszą bardzo uważać, bo zespół z Mediolanu pozostaje niepokonany w lidze od 20 spotkań. Szczególnie groźny będzie as Rossonerich, Zlatan Ibrahimović. Rutynowany Szwed prowadzi w klasyfikacji strzelców Serie A TIM, a w ostatnich siedmiu meczach zdobył łącznie aż 11 bramek. Jak poradzi sobie w rywalizacji z silnym Kalidou Koulibalym i innymi defensorami z Neapolu?Ekscytująco zapowiada się także starcie broniącego mistrzostwa Włoch Juventusu FC z Cagliari Calcio. Na Allianz Stadium w barwach gospodarzy będzie można zobaczyć, a w szeregach gości. Ten pierwszy wyrobił już sobie markę nie tylko na włoskich, ale i europejskich stadionach. Tym razem spróbuje powstrzymać strzały m.in. skutecznego João Pedro. Z kolei drugi radzi sobie coraz lepiej w Serie A TIM i wywalczył miejsce na środku obrony Cagliari u boku doświadczonego Diego Godina. W Turynie postara się zneutralizować poczynania słynnego Cristiano Ronaldo. Który z Polaków zrealizuje swój plan?Hitem weekendu na boiskach ligi francuskiej będzie klasyk, w którym szóste w tabeli AS Monaco zmierzy się z liderem, Paris Saint-Germain. Na Stade Louis II można spodziewać się wielu ofensywnych popisów, bo obie drużyny należą do najskuteczniejszych w tym sezonie, a w sześciu ostatnich meczach pomiędzy nimi padło w sumie aż 31 goli. W bramce gospodarzy kibice powinni zobaczyć. Trener Niko Kovać najprawdopodobniej wystawi Polaka w wyjściowym składzie pod nieobecność pierwszego golkipera, Benjamine'a Lacomte'a,. Majecki zebrał dobre recenzje za swój niedawny występ w wygranym spotkaniu z FC Nantes, ale tym razem zadanie będzie miał znacznie trudniejsze, bo w barwach PSG zagrają tak groźni piłkarze jak Kylian Mbappé, Neymar czy Ángel Di María.W drugim z ciekawych meczów wicelider rozgrywek, LOSC Lille, podejmie beniaminka, FC Lorient. Gospodarze, po sensacyjnej porażce ze Stade Brestois 29 w ubiegłej kolejce, chcą wrócić na zwycięską ścieżkę. To może okazać się sporym wyzwaniem, bo w dwóch poprzednich konfrontacjach z zespołem z Lorient nie zdobyli choćby punktu. Czy w najbliższym starciu na Stade Pierre-Mauroy podopieczni trenera Christophe'a Galtiera znajdą sposób na defensywę gości?W ósmej kolejce Bundesligi rywalem prowadzącego w tabeli Bayernu Monachium będzie nieprzewidywalny Werder Brema. Na Allianz Arena rozpędzona drużyna z Bawarii spróbuje przedłużyć imponującą passę 22 wygranych meczów z ekipą z Bremy. O następne zwycięstwo może być jednak ciężko, bo Werder spisuje się w tym sezonie nadspodziewanie dobrze i nie przegrał w lidze od dwóch miesięcy. Wiele będzie zależało od, który w ostatnich dziesięciu ligowych występach zdobył w sumie aż 16 bramek. Czy w ten weekend znów zachwyci kibiców swoją skutecznością?Interesująco będzie też we Frankfurcie, gdzie tamtejszy Eintracht zmierzy się z RB Lipsk. Goście zajmują drugie miejsce w tabeli i chcąc dotrzymać kroku liderowi z Monachium muszą sięgnąć po komplet punktów. Jednocześnie spróbują zrewanżować się za dwie ostatnie porażki z Eintrachtem w Pucharze Niemiec i Bundeslidze. Z kolei gospodarze, którzy mają ambicje sięgające gry w europejskich pucharach, zanotowali niedawno cztery spotkania z rzędu bez zwycięstwa i spadli na 11. pozycję w ligowej stawce. W powrocie do czołówki ma im pomóc wygrana z RB Lipsk i gole André Silvy, który pnie się w klasyfikacji najlepszych strzelców ligi niemieckiej.Piątek (20 listopada):• 18:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Mateusz Majak• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:n (Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Dominik Guziak• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin GazdaSobota (21 listopada):• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Mitrut, Łukasz Wiśniowski• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Mikołaj Kruk• 15:25 Bundesliga: Bayern Monachium - Werder Brema (Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zielińskistudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Paweł Kapusta• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 18:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz Zielińskistudio: Mateusz Majak, Tomasz Urban, Maciej Kruk• 20:40 Serie A TIM:(Eleven SPorts 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 20:30)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazdastudio: Mateusz Majak, Paweł Wilkowicz• 23:15- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (22 listopada):• 12:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Michał Mitrut, Piotr Czachowski• 13:25 2. Bundesliga:(Eleven Sportas 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Tomasz Urban• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 14:30)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Dominik Mucha, Antoni Partum• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Michał Świerżyński• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Mitrut, Kuba Ostrowski• 17:55 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Tomasz Urban, Maciej Kruk• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Tomasz Zieliński, Mikołaj Kruk• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica, studio: Mateusz Majak, Dominik Mucha, Mikołaj Kruk• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Marcin Gazda• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Dominik Guziak•23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek (23 listopada):• 20:25 2. Bundesliga: VfL Osnabrück - 1. FC Nürnberg (Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Mateusz Majak• 21:00 #ElevenF1 - magazyn (Eleven Sports 1)Sieć UPC Polska świętuje przekroczenie liczby 1,5 mln abonentów . Z tej okazji operator przygotował niespodziankę dla swoich abonentów w postaci odkodowanego pakietu Eleven Sports od piątku (20 listopada) do niedzieli (22 listopada 2020 roku).