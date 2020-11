"(Nie)znajomi", "Swingersi", "Psy 3. W imię zasad", "Jak poślubić milionera?" - filmowy grudzień w Canal+

Łukasz Szewczyk

• Wysyp polskich premier filmowych w grudniowej ofercie Canal+ Premium

• Wśród propozycji m.in. "(Nie)znajomi", "Swingersi", "Jak poślubić milionera?" i "Psy 3. W imię zasad"

Nuda i rutyna w związku? Seks spowszedniał jak mycie zębów, a ogień w sypialni wygasł, ograniczając się jedynie do standardowego "raz w miesiącu"? Komediowe perypetie trzech par nie pozostawiają złudzeń, że trawa zawsze wydaje się bardziej zielona u sąsiadów. Dorota marzy o namiętności jak w "Pięćdziesięciu twarzach Greya", ale jej partner Andrzej zamiast interesować się jej potrzebami, woli zabawę w gry na konsoli. Idealna para z show-biznesu - Iwona i Fabian - w pogoni za nowymi followersami i lajkami jest gotowa przekroczyć niemal każdą granicę. Natomiast Sylwia, Bartek i Cezary przez przypadek postawią swoją relację dosłownie na ostrzu noża. Jednej gorącej nocy wszyscy bohaterowie spotkają się, żeby sprawdzić, jak daleko można się posunąć w miłosnych manewrach.Kolejna propozycja miesiąca to polski film akcji. Po 25 latach odsiadki Franz Maurer wychodzi z więzienia i wkracza w nową Polskę, w której nic nie jest takie, jak zapamiętał. Kto i co czeka na człowieka, który przez ostatnie ćwierć wieku... nie robił nic? Jak odnajdzie się w świecie, w którym dawne zasady i lojalność przestały obowiązywać? Tego dowiemy się, gdy los ponownie połączy Franza i "Nowego". Ich spotkanie zmieni wszystko.to Komediowy przewodnik dla wszystkich, którzy marzą o szczęśliwych związkach. Główni bohaterowie filmu zamiast czekać, aż ślepy los ześle im upragnioną miłość, biorą sprawy w swoje ręce i zapisują się na kurs gwarantujący znalezienie drugiej połówki. Oczywiście, jeśli przy okazji okaże się, że wybranek serca jest milionerem, nikt nie będzie przecież składać reklamacji. Czy faktycznie istnieją sprawdzone metody uwodzenia, które działają na wszystkich mężczyzn?Z koleito wzruszający i zabawny film o miłościach, inspirowany hitem, który pokochały miliony widzów na całym świecie. W trakcie kolacji grupa przyjaciół decyduje się zagrać w nietypową grę. Muszą ujawniać wiadomości przychodzące na ich telefony, a rozmowy przełączać w tryb głośnomówiący. Szybko okazuje się, że każdy z uczestników gry skrywa sekrety, którymi wolałby się z nikim nie dzielić, a na pozór przyjemny wieczór wywraca ich świat do góry nogami. Na ekranie: Tomasz Kot, Maja Ostaszewska, Kasia Smutniak, Aleksandra Domańska, Michał Żurawski, Łukasz Simlat oraz Wojciech Żołądkowicz.Wśród grudniowych premier Canal+ m.in. "Numery" (2 grudnia), "Oficer i szpieg" (4 grudnia), "Emma" (5 grudnia), "Młody renifer Alex" (6 grudnia), "Poznajmy się jeszcze raz" (8 grudnia), "Misiek i chiński skarb" (13 grudnia), "Matthias i Maxime" (15 grudnia), "Zjazd" (16 grudnia), "Świat w ogniu" (18 grudnia), "Koty" (19 grudnia), "Czarne święta" (22 grudnia), "Głębia strachu" (24 grudnia), "Niewidzialny człowiek" (25 grudnia), "Duch Bożego Narodzenia" (25 grudnia).