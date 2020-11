Tomasz Smokowski wraca do Canal+ Sport. Będzie komentował ligę francuską

Łukasz Szewczyk

• Kolejny transfer do sportowej redakcji Canal+

Tomasz Smokowski powraca na antenę Canal+ Sport. Na razie współpraca będzie dotyczyła wyłącznie ligi francuskiej. Zanany dziennikarze na antenie Canal+ Sport będzie komentował jeden mecz każdej kolejki Ligue 1 Uber Eats. Debiut już w ten weekend - w niedzielę (22 listopada o godz. 16.55) Angers SCO - Olympique Lyon na antenie nSport+.Przypomnijmy, że Tomasz Smokowski z Canal+ był związany od samego początku nadawania stacji, czyli od 1995 roku. Odszedł z Canal+ w 2017 roku. Od września 2018 do stycznia 2020 roku był komentatorem Polsatu Sport. Od marca 2020 roku tworzy internetowy Kanał Sportowy.Jak już informowaliśmy , Eleven Sports (główny nabywca praw od beIN MEDIA GROUP) i CANAL+ (na zasadzie sublicencji) pozyskały prawa do transmisji wszystkich meczów francuskiej Ligue 1 Uber Eats w sezonach 2020/21 - 2023/24.Umowa na sublicencję zawarta między stacjami telewizyjnymi zezwala na równoległą transmisję wszystkich meczów. Oznacza to, że nadawcy będą mogli swobodnie wybierać, które ze spotkań pokażą swoim widzom.Inauguracja rozgrywek na antenach Platformy Canal+ już w w ten weekend. W piątek (20 listopada): Stade Rennais - Girondins Bordeaux (godz. 18.55, Canal+ Sport 2) oraz AS Monaco - Paris SG (godz. 20.55, Canal+ Sport 2). W niedzielę (22 listopada): FC Nantes - FC Metz (godz. 12.55, Canal+ telewizja przez internet), Angers SCO - Olympique Lyon (godz. 16.55, nSport+) oraz LOSC Lille - FC Lorient, (godz. 20.55, Canal+ Sport 2).