Powstaje 4 sezon serialu "Rodzinny interes". Premiera wiosną 2021 w TV Puls

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Puls i Outset Films rozpoczynają prace nad 4. sezonem serialu "Rodzinny interes", który będzie liczył 50 odcinków.

• Premiera zaplanowana jest na wiosnę, tylko w TV Puls.

Pracownicy salonu fryzjerskiego "Bella Ella" i warsztatu samochodowego "Majewski i Wrzosek" wracają na wiosnę. Nowe odcinki zdradzą m.in., jaką tajemnicę skrywa barber Oskar (Artur Jasiński) i czy wróci do salonu fryzjerskiego. Dowiemy się także, jak potoczy się relacja Eli (Katarzyna Taracińska-Badura)i Dariusza Wittera (Dariusz Kordek) oraz co ukrywa Ela. Przekonamy się też, jaką decyzję wobec Wojtka (Marek Krupski) podejmie Jola (Marta Zgutczyńska)? Czy da mu drugą szansę? Nie zabraknie oczywiście Dawidka (Patryk Janas), którego mama, Justyna, przyjęła oświadczyny Bronka (Roman Szczeblewski). Czy rodzinna relacja wzmocni przyjaźń obu mechaników? Wszyscy będą też szukać zaginionej Bożeny (Marta Klubowicz), a dużym wsparciem okaże się niezawodna Jadwiga (Teresa Gałczyńska). Viola (Magdalena Modra-Krupska) natomiast dostanie szansę na rozpoczęcie swojego życia od nowa."Rodzinny interes" zadebiutował w TV Puls wiosną 2019 i notuje coraz wyższe wyniki oglądalności. Premierowe odcinki 3. sezonu, który TV Puls pokazała jesienią br., osiągnęły 6,89% SHR wśród widzów naziemnej telewizji cyfrowej (16-49, DVB-T) i 4,69% SHR w grupie komercyjnej (All, 16-49) - co dało wzrost o 31% w porównaniu z premierami sezonu 2.